Brann - Ranheim karşılaşma önü

Brann ve Ranheim, 02 Eylül 2018 Pazar günü Norveç Eliteserien maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Brann 41 puanla 2. sırada, Ranheim 34 puanla 4. sırada bulunuyor. Brann son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Ranheim, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 703 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Brann kazanırsa 1.30, beraberlik çıkarsa 3.75, Ranheim sahadan galip ayrılırsa 6.25 oranını elde edecekler. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Brann son haftadaki Nest Sotra müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Ranheim ise Sogndal maçında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Brann, 16 gol attı ve 6 gol yedi.

Ranheim ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Ranheim, 11 gol atarken 20 gol yedi.

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