Brasil De Pelotas - Goias maçı heyecanı

Brasil De Pelotas ve Goias, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Brezilya Serie B maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 22:30. 18 puanlı Brasil De Pelotas 18. sırada bulunuyor, Goias 27 puana sahip ve 7. sırada. Ev sahibi Brasil De Pelotas, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Goias, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 405 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Brasil De Pelotas kazanırsa 2.40, beraberlik çıkarsa 2.90, Goias sahadan galip ayrılırsa 2.30 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Brasil De Pelotas son haftadaki Criciuma müsabasında 3-2 kazandı.

Goias ise Oeste karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Brasil De Pelotas, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Brasil De Pelotas, kendi sahasında 10 gol attı, 8 gol yedi.

Goias, dış sahada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Goias 13 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.

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