Brechin City - East Fife maçı ne zaman?

İskoçya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Brechin City, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü East Fife takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Ev sahibi Brechin City, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. East Fife, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 387 kodlu maçı oynayanlar; Brechin City galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.20, East Fife galibiyet oranı 2.60. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Brechin City son haftadaki Stenhousemuir müsabasında 1-1 berabere kaldı.

East Fife ise Stranraer maçında 2-1 yenildi.

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