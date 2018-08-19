Breidablik - Valur maçı istatistikleri

İzlanda Urvalsdeild maçında Breidablik ile Valur, 20 Ağustos 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:00. Maç öncesi Breidablik 34 puanla 1. sırada, Valur 32 puanla 2. sırada bulunuyor. Ev sahibi Breidablik, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Valur, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 739 kodlu maçı oynayanlar; Breidablik galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 3.20, Valur galibiyet oranı 2.20.

Breidablik son haftadaki FH Hafnarfjördur müsabasında 0-1 kazandı.

Valur ise Vikingur Reykjavik maçında 4-3 kazandı.

Breidablik, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Breidablik, kendi sahasında 14 gol attı, 4 gol yedi.

Valur, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Valur, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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