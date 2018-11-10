Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 20. yarışı Brezilya Grand Prix'sine, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.

Sao Paulo'nun 4 bin 309 metrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde, 71 tur üzerinden koşulacak Brezilya Grand Prix'sinin sıralama turları yapıldı.

Meksika'da düzenlenen grand prix sonrasında kariyerinin beşinci şampiyonluğunu ilan eden Mercedes pilotu Hamilton, 1 dakika 07.281 saniyelik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel, 1.07.374 ile 2'nci, Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas da 1.07.441 ile 3'üncü en iyi zamana imza attı.

Brezilya Grand Prix'si yarın TSİ 20.10'da koşulacak.

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