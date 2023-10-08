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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tartışma cinayetle bitti! Arkadaşını 27 kez bıçakladı! - En son haberler

        Ormanlık alanda arkadaşını 27 kez bıçakladı

        İstanbul Çekmeköy'de iki arkadaşın ormanlık alandaki tartışması cinayetle sonlandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle H.Y.A. tarafından 27 yerinden bıçaklanan G.Y. hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 18:19 Güncelleme: 08.10.2023 - 18:28
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        Arkadaşını 27 kez bıçakladı
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        İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre; 10 yıllık arkadaş oldukları öğrenilen G.Y. ile H.Y.A. ormanlık alana gitti. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından H.Y.A. arkadaşı G.Y.'yi 27 yerinden bıçakladı. H.Y.A. olay yerinden kaçarken, G.Y. olay yerinde hayatını kaybetti.

        Ormanlık alanda cansız beden olduğunun ihbar edilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından G.Y.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        ZANLI KISA SÜREDE YAKLANDI

        İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, olayın ardından çevrede geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu, olayı gerçekleştiren H.Y.A. ekipler tarafından 24 saat geçmeden yakalanarak gözaltına alındı.

        CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

        H.Y.A.'nın ifadesinde, hayatını kaybeden G.Y.'nin kendisini bir süredir tehdit ettiğini, kendisine ait bir araçla ormanlık alana gittiklerini, kullandıkları uyuşturucunun da etkisiyle aralarında çıkan tartışmanın ardından arkadaşını 27 yerinden bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

        H.Y.A. ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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