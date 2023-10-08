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        Haberler Dünya Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

        Afganistan depremlerle sarsıldı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

        Afganistan'ın Herat vilayetinden meydana gelen depremler sebebiyle 2 bini aşkın kişi hayatını kaybetti, 9 bin 240 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 08.10.2023 - 09:23 Güncelleme: 08.10.2023 - 09:29
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        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
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        Afganistan'ın Herat vilayetinde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 53'e yükseldi.

        ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, Afganistan'ın batısında, İran sınırında bulunan Herat vilayetinde yerel saatle 11.00'den itibaren art arda 6,3, 5,5, 4,7, 6,3, 5,9, 4,6 ve 4,8, ardından da 4,9 büyüklüklerinde çok sayıda deprem meydana gelmişti.

        Harita

        Afganistan Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı , depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 53'e, yaralananların sayısının ise 9 bin 240'a yükseldiğini duyurdu.

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        Bakanlık, bin 329 evin de yıkıldığını açıkladı.

        Afganistan'ın Paktika vilayetinde haziran 2022'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde de 1200 civarında kişi yaşamını yitirmişti.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Afganistan
        #Deprem
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