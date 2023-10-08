Dolmabahçe'de Beşiktaş taraftarından sessiz protesto: Sahaya sırtlarını döndüler!
Beşiktaşlı taraftarlar, İstanbulspor ile oynanan maçın ilk dakikalarında sessiz kalarak takımlarına destek vermedi. Beşiktaş tribünleri ayrıca bu dakikalarda sahaya sırtını döndü
Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında İstanbulspor ile karşılaşıyor.
Beşiktaşlı taraftarlar, müsabakanın ilk 5 dakikasında sessizliğe bürünerek, yönetim ve futbolcuları protesto etti. Sahaya sırtını dönen taraftarlar, takımlarına destek vermedi.
Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nu dolduran taraftarlar, sessiz protesto sonrası mücadelenin 6. dakikasından itibaren tezahürat yapmaya başlayarak siyah-beyazlılara destek olmaya devam etti.
Beşiktaş, geçtiğimiz perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2. maçında Lugano ile karşılaşmış ve sahadan 3-2’lik skorla mağlup ayrılmıştı.
Maç sonu stadyumu terk etmeyen taraftarlar, yönetimi protesto ederek taraftarları soyunma odasından sahaya geri çağırmıştı.
Bu isteği gerçekleşmeyen siyah-beyazlı taraftarlar, yaklaşık 2 saat protestolarını sürdürerek daha sonra stadyumu terk etmişti.