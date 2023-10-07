Küçükköy'ün değişimi: Hayalet köyden sanat köyüne

Köyün kentsel sit alanı olduğunu ve bu nedenle burada ev almak isteyenlerin de ancak belirli mimari kalıplar içinde evleri restore edebileceğini anlatan Çalışkan, tabelaların dahi standardı olduğunun, plastik yerine doğal malzemelerin tercih edildiğinin altını çizdi.

11 Şurada Paylaş!









Bu yıl köyün tanıtımı açısından BM nezdinde de bir gelişme yaşanabilir. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün her yıl seçtiği en güzel turizm köyleri adaylarından biri de Küçükköy. Çalışkan, köyün sadece yaz aylarında değil dört mevsim turizm potansiyeli taşıdığını söyledi.