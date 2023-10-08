İsrail'in sınır kentlerinden Sderot, çatışmaların ardından görüntülendi
İsrail'in sınır kentlerinden Sderot, dün yaşanan çatışmaların izlerini taşıyor. Caddelerde Kassam Tugaylarına ve İsraillilere ait hasar gören araçlar bulunuyor.
Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, Hamas ve diğer silahlı grupların başlattığı Aksa Tufanı isimli saldırının izleri İsrail'in bölgedeki yerleşim yerlerinde açıkça görülüyor.
AA ekibi, İzzeddin Kassam Tugayları'na bağlı unsurların dünkü sızma operasyonunun ardından İsrail ordusuyla yoğun çatışmalara sahne olan Sderot'a ve savaşın şiddetli yansımalarının görüldüğü bölgelere girdi.
Gazze Şeridi'ne giden yollarda İsrail ordusuna ait askeri üslerin çevresinde yoğun araç trafiği var. Yedek askerlerin üslerine ulaşmak için kullandığı otomobiller yol kenarlarında bekliyor. İsrail ordusuna ait ağır zırhlıları ve tankları taşıyan kamyonlara yollarda rastlanıyor.
Gazze Şeridi'nden Filistinli silahlı grupların sızdığı İsrail yerleşim yerlerindeki teyakkuz durumu sürüyor. İsrail polisi bölgeye giriş-çıkışlarda kontrol noktalarında önlem almaya devam ediyor.
İsrail ordusu, polisi ve diğer güvenlik birimleri kentte yoğun biçimde devriye geziyor. Kentte çok sayıda sağlık ekibi ve sivil savunma ekipleri de yer alıyor.
Sderot kenti içinde dükkanlarda, evlerde otobüs duraklarında kurşun izleri açıkça görülüyor. Etrafta kurşun isabet etmiş ve bırakılmış otomobiller dikkati çekiyor.
*Haberin görselleri AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.