İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: Gazze'deki yıkım görüntülendi!
Hamas'ın İsrail'e karşı dün sabah 'Aksa Tufanı' operasyonu başlatmasının ardından İsrail, Gazze Şeridi'ne doğru saldırı düzenledi. İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürerken, Gazze'de yıkım gün doğunca ortaya çıktı
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın dün erken saatlerde başlattığı saldırılar sırasında Filistinli gruplar, çok sayıda İsrailli askeri ve bazı sivilleri esir alarak abluka altındaki Gazze Şeridi'ne götürürken İsrail de karşı saldırılarına devam ediyor.
Gece boyu süren saldırıların ardından Gazze'de yaşanan yıkım gün doğunca kameralara yansıdı.
Dün sabah saatlerinde İsrail'in içine sızan Filistinli silahlı gruplarla İsrail güçleri arasındaki çatışmaların dün akşam farklı noktalarda devam ettiği bildirildi.
İsrail'in resmi yayın kuruluşu KAN’ın haberine göre, Gazze Şeridi sınırına yakın yerleşim yerlerinden Sderot’taki polis karakolunu ele geçiren Filistinli silahlı gruplar ve Kfar Azza yerleşim biriminde İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İsrail güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.
GAZZE ŞERİDİ SINIRINDA BULUNAN YASA DIŞI YAHUDİ YERLEŞİMLERİ TAHLİYE EDİLİYOR
İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde yaşayan İsraillileri tahliye etmeye başladı.
Kanal 12 televizyonunun haberinde, sirenlerin sürekli çalması ve Filistinli gruplarla çatışmaların devam etmesi nedeniyle sınırda yaşayan İsrailli yerleşimcilerin tahliyesine başlandığı belirtildi.
Bu yerleşimcilerin, askeri operasyonlar sona erene kadar otellerde veya uzak bölgelerdeki ailelerin yanında misafir edilecekleri bildirildi.