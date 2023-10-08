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        Haberler Ekonomi Borsa İsrail'de piyasalar karıştı: Tel Aviv Borsası'nda sert düşüş! - Borsa Haberleri

        Tel Aviv Borsası'nda sert düşüş

        İsrail'de yaşanan çatışmaların ardından Tel Aviv Borsası'nda göster endeks TA-125 bugün yüzde 6.7 değer kaybetti. Bankacılık hisselerindeki düşüş yüzde 8'i aştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2023 - 17:38 Güncelleme: 08.10.2023 - 17:49
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        Tel Aviv Borsası'nda sert düşüş
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        İsrail'de son yılların en büyük çatışmaları yaşanırken, bu durum pazar günleri işleme açık olan Tel Aviv Borsası'nda sert satışlara yol açtı.

        Hamas'ın silahlı saldırıları sonrası İsrail'in buna karşılık olarak 'savaş durumu' ilan etmesi ve bu 'savaş durumunun' şu an için ne kadar süreceğinin bilinmemesi ekonomiye yönelik endişeleri artırdı.

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        Bunun bir yansıması olarak bugün Tel Aviv Borsası'nda gösterge TA-125 endeksi yüzde 6.7 değer kaybetti. Daha büyük şirketlerin yer aldığı TA-35 endeksi de yüzde 6.5 düşerken, bankacılık endeksindeki düşüş yüzde 8.7'yi buldu.

        'HIZLI TOPARLANMASI ZOR GÖRÜNÜYOR'

        Düşüşle ilgili The Times of Israel'e değerlendirmede bulunan Psagot Investment House Baş Stratejisti Ori Greenfeld bu haftasonu yaşanan çatışmaların finansal piyasalara etkisinin daha önceki yıllarda yaşananlara göre daha sert olabileceğini belirtti.

        Greenfeld "Daha önceki operasyonlarda İsrail ekonomisi büyük bir zarar görmemişti ancak bugün bu fazla iyimser bir senaryo olur. Daha önce yaşanan olaylarda piyasalar 1 veya en fazla 2 günde toparlanmıştı ancak bu sefer yerel piyasanın hızlıca toparlanması zor görünüyor" ifadelerini kullandı.

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