Brezilya'da son 24 saatte korkunç koronavirüs bilançosu!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Brezilya'da son 24 saatte korkunç koronavirüs bilançosu!

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya'da son 24 saatte korkunç koronavirüs bilançosu!
AA

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 2 bin 216, Meksika'da 709, Arjantin'de 86, Kolombiya'da 92, Peru'da 180, Şili'de 89, Ekvador'da 65, Bolivya'da 27 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 216 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 275 bin 105’e, 85 bin 663 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 11 milyon 363 bin 380’e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 179 bin 786 vaka ve 63 bin 531 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 10 milyon 980’e ulaştı.

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 709 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 743 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 193 bin 851'e, toplam vaka sayısı da 2 milyon 157 bin 771’e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 696 bin 739’a çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

ARJANTİN

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 86 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 53 bin 578’e, 7 bin 849 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 185 bin 747’ye çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 974 bin 866 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

KOLOMBİYA

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 92 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 60 bin 950’ye çıktı.

Son 24 saatte 4 bin 78 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 294 bin 617’ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 195 bin 569’a ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

PERU

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 180 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 854 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 402 bin 610'a, virüse bağlı can kaybı 48 bin 664'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 308 bin 175'e yükseldi.

ŞİLİ

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 89 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 21 bin 451’e çıktı.

Vaka sayısı 5 bin 973 artışla 879 bin 485'e, iyileşenlerin sayısı 824 bin 899'a ulaştı.

EKVADOR

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 65 artarak 16 bin 193'e, vaka sayısı da 1259 artışla 299 bin 216'ya yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 256 bin 9 kişi de iyileşti.

BOLİVYA

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 27 kişi hayatını kaybetti ve 1084 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 258 bin 324'e, virüse bağlı can kaybı 11 bin 930'a, sağlığına kavuşanların sayısı 203 bin 466'ya çıktı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mısır'dan "Türkiye ile ilişkilerde egemenliğe saygı" vurgusu
DÜNYAMısır'dan kritik Türkiye açıklaması
Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 8 ölü, 53 yaralı
DÜNYAAfganistan'da bombalı saldırı: 8 ölü
Libya ordusu: Paralı askerler yeniden Sirte'deki mevzilerine döndü
DÜNYALibya ordusundan Sirte açıklaması
ABD'deki Kovid-19 aşılamasında 100 milyon eşiği geçildi
DÜNYAABD, Kovid-19 aşılamasında 100 milyonu geçti
ABD'de George Floyd'un ailesine 27 milyon dolar tazminat ödenecek
DÜNYAFloyd'un ailesine 27 milyon dolar tazminat ödenecek
Yunanistan, İsrail’den kiralayacağı 2 Heron tipi İHA için İskiri Adası’nda özel üs kurdu
DÜNYAYunanistan kiralık 2 Heron için İskiri Adası’na üs ...
Eski Bolivya Devlet Başkanı Anez ve 5 eski bakan için yakalama kararı çıkarıldı
DÜNYAEski Bolivya Devlet Başkanı'na yakalama kararı
Husiler, ABD'nin Yemen için sunduğu ateşkes planını reddetti
DÜNYAHusiler ABD'nin ateşkes planını reddetti
ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar hazırlığı
DÜNYAABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar hazırlığı
İtalya'da Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırılıyor
DÜNYAİtalya'da Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırılıyor