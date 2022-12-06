Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Brezilya efsaneleri tribünde! Gerçek Ronaldo son hali ile yine gündem oldu

Dünya Kupası'nda Güney Kore'yi 4-1 yenerek çeyrek finale kalan Brezilya'nın efsane futbolcuları da takımı yakından takip etmeye devam ediyor. Ronaldo Nazario'nun, bir diğer tabirle 'Gerçek Ronaldo'nun fazla kiloları da yine dikkat çekti. Bir dönemi kasıp kavuran jenerasyonun eski halleri yeniden gündeme geldi...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Brezilya efsaneleri tribünde! Gerçek Ronaldo son hali ile yine gündem oldu

    Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Güney Kore'yi 4-1 yenerek çeyrek finale kalan Brezilya yoluna iddialı bir şekilde devam ederken efsaneler de yine tribündeydi.
  • Brezilya efsaneleri tribünde! Gerçek Ronaldo son hali ile yine gündem oldu

    Kaka, Roberto Carlos, Cafu ve Ronaldo Nazario gibi dünya futboluna damga vuran isimler, mücadeleleri yakından takip ediyor. 
  • Brezilya efsaneleri tribünde! Gerçek Ronaldo son hali ile yine gündem oldu

    Brezilya'nın efsane golcüsü Ronaldo Nazario'nun bir diğer tabirle 'Gerçek Ronaldo'nun fazla kiloları da yine dikkat çekti.
  • Brezilya efsaneleri tribünde! Gerçek Ronaldo son hali ile yine gündem oldu

    Efsane isim zaman zaman diyet yapsa da verdiği kiloları geri aldı.
  • Brezilya efsaneleri tribünde! Gerçek Ronaldo son hali ile yine gündem oldu

    Sosyal medyada efsanelerin futbolculuk halleri de paylaşılırken fotoğraflar büyük ilgi gördü.
  • Brezilya efsaneleri tribünde! Gerçek Ronaldo son hali ile yine gündem oldu

    Brezilya'nın iki efsane bek oyuncusu Roberto Carlos ve Cafu da tribünde ilgi gösterilen isimlerdendi.
  • Brezilya efsaneleri tribünde! Gerçek Ronaldo son hali ile yine gündem oldu

    Dünya Kupası'nı en çok kazanan takım olan Brezilya, 2002'den bu yana şampiyonluğa hasret.
  • Brezilya efsaneleri tribünde! Gerçek Ronaldo son hali ile yine gündem oldu

    Brezilya'nın şampiyonluğa uzanan son kadrosu futbolseverlerin hala hafızasında...
  • Brezilya efsaneleri tribünde! Gerçek Ronaldo son hali ile yine gündem oldu

    Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda şampiyonluk hedeflese de yarı finalde Almanya karşısında tarihi hezimet yaşayan oyuncu grubu için 2002 benzetmesi yapılsa o kadro başarıya ulaşamamıştı.
  • Brezilya efsaneleri tribünde! Gerçek Ronaldo son hali ile yine gündem oldu

    2002 Dünya Kupası'nda A Milli Takımımız ile iki kez karşılaşan Brezilya, grup maçında da yarı finalde de Ronaldo'nun önderliğinde ay-yıldızlılarımızı mağlup etmeyi başarmıştı.
  • Brezilya efsaneleri tribünde! Gerçek Ronaldo son hali ile yine gündem oldu

    Roberto Carlos ve Cafu'nun dışında Ronaldo da tarihe geçen bir performans sergilemişti. 
  • Brezilya efsaneleri tribünde! Gerçek Ronaldo son hali ile yine gündem oldu

    Bir dönemi kasıp kavuran efsane jenerasyonunun eski halleri yeniden gündeme geldi... Futbolseverleri geçmişe götüren futbolcuların o dönemki fotoğrafları da şöyle...
  • Brezilya efsaneleri tribünde! Gerçek Ronaldo son hali ile yine gündem oldu

    Ronaldo

    Doğum tarihi/Yaş: 22 Eylül 1976 (46)

    Uyruk: Brezilya

    Boy: 1,83 m

    Mevki: Santrafor

    En yüksek piyasa değeri: 45 milyon € (2004)

    Oynadığı takımlar: Cruzeiro, PSV Eindhoven, Barcelona, Inter, Real Madrid, Milan

    Performans: 452 maç, 295 gol, 75 asist (35.626 dakika)

    Son kulüp: Corinthians

    Kariyer sonu: 13 Şubat 2011

    Güncel görevi: Başkan (Real Valladolid/İspanya)
  • Brezilya efsaneleri tribünde! Gerçek Ronaldo son hali ile yine gündem oldu

    Roberto Carlos da Silva Rocha

    Doğum tarihi/Yaş: 10 Nisan 1973 (49)

    Uyruk: Brezilya

    Boy: 1,68 m

    Mevki: Sol Bek

    En yüksek piyasa değeri: 30 milyon € (2004)

    Oynadığı takımlar: Atlético-MG, Palmeiras, Inter, Real Madrid, Fenerbahçe, Corinthians, Anji Mahaçkale

    Performans: 756 maç, 97 gol, 125 asist (65.900 dakika)

    Son kulüp: Delhi Dynamos

    Kariyer sonu: 31 Ocak 2016

    Güncel görevi: Pazarlama/Yönetim (Real Madrid)
  • Brezilya efsaneleri tribünde! Gerçek Ronaldo son hali ile yine gündem oldu

    Rivaldo

    Doğum tarihi/Yaş: 19 Nisan 1972 (50)

    Uyruk: Brezilya

    Boy: 1,86 m

    Mevki: On Numara

    En yüksek piyasa değeri: 6.50 milyon € (2004)

    Oynadığı takımlar: Palmeiras, La Coruña, Barcelona, Milan, Cruzeiro, Olimpiakos, AEK Atina, Bunyodkor

    Performans: 534 maç, 234 gol, 94 asist (42.213 dakika)

    Son kulüp: Mogi Mirim

    Kariyer sonu: 17 Ağustos 2015

    Son görevi: Yönetim danışmanı (Mogi Mirim/Brezilya)
  • Brezilya efsaneleri tribünde! Gerçek Ronaldo son hali ile yine gündem oldu

    Cafu

    Doğum tarihi/Yaş: 7 Haziran 1970 (52)

    Uyruk: Brezilya

    Boy: 1,78 m

    Mevki: Sağ Bek

    En yüksek piyasa değeri: 3 milyon €

    Oynadığı takımlar: São Paulo, Real Zaragoza, Palmeiras, Roma, Milan

    Performans: 426 maç, 16 gol, 58 asist (34.827 dakika)

    Son kulüp: Garforth Town

    Kariyer sonu: 1 Mart 2009
  • Brezilya efsaneleri tribünde! Gerçek Ronaldo son hali ile yine gündem oldu
  • Brezilya efsaneleri tribünde! Gerçek Ronaldo son hali ile yine gündem oldu
  • Brezilya efsaneleri tribünde! Gerçek Ronaldo son hali ile yine gündem oldu
  • Brezilya efsaneleri tribünde! Gerçek Ronaldo son hali ile yine gündem oldu
  • Brezilya efsaneleri tribünde! Gerçek Ronaldo son hali ile yine gündem oldu
  • Brezilya efsaneleri tribünde! Gerçek Ronaldo son hali ile yine gündem oldu
  • Brezilya efsaneleri tribünde! Gerçek Ronaldo son hali ile yine gündem oldu
  • Brezilya efsaneleri tribünde! Gerçek Ronaldo son hali ile yine gündem oldu
  • Brezilya efsaneleri tribünde! Gerçek Ronaldo son hali ile yine gündem oldu
  • Brezilya efsaneleri tribünde! Gerçek Ronaldo son hali ile yine gündem oldu
  • Brezilya efsaneleri tribünde! Gerçek Ronaldo son hali ile yine gündem oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.