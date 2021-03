Lav gölünün üzerinden geçti: Dünya rekoru kırdı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Brezilyalı video yapımcısı Karina Oliani, Etiyopya’da bulunan Erta Ale sıcak lav gölü üzerine kurulmuş 100 metrelik ipe asılan askıyla sıcak lav gölünü geçerek Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

Oliani, "Çocukluğumdan beri, doğadan ve büyük zorluklardan her zaman etkilendim. Dünyanın en büyük lav gölünü geçmekten daha büyük bir zorluk ne olabilir diye düşündüm. Açık hava meydan okumaları her zaman tutkum olmuştur ve bu nedenle denizde, dağlarda, ormanlarda ve çölde Everest'e iki kez tırmanmak da dahil olmak üzere sayısız keşif gezisine katıldım" dedi.

100 METRELİK İPİN ÜZERİNDEN

Kanadalı donanım uzmanı Frederick Schuett, Oliani’nin yüksek sıcaklıktaki lava gölünün üzerinden ipe takılmış askıyla geçebilmesi için, gerekli halat sistemini hazırladı.

Oliani, sıcağa dayanaklı tulum içinde lava gölünün üzerine gerilmiş 100 metrelik ipe tutturulmuş askıyla bir uçtan diğer uca geçerek, adını Guinnes Rekorlar Kitabı'na yazdırdı.

"TEHLİKELİ DURUMLARDA KENDİMİ CANLI HİSSEDİYORUM"

Oliani, "Zorluklardan etkileniyorum ve doğayla bağlantılı olmak hayatım için çok önemli. Bu enerjiye, bu temasa ihtiyacım var. Tehlikeli durumlarda ve doğanın gücünü hissettiğimde kendimi canlı hissediyorum" dedi.

KADINLARA ÖRNEK OLMAK İSTİYOR

Oliani, "Umarım bugün hayatımda başardığım her şey, dünyanın her yerinden kızları ve kadınları hayallerinin peşinden gitmeleri için güç verir. Umarım beni izleyerek, 'Bu kız bunu yapabilseydi, aklımı koyduğum her şeyi yapabilirim!' derler. Başkan olmak, bir dağa tırmanmak, bir yanardağı geçmek ya da daha önce hiç yapılmamış başka bir şeyi yapmak istiyorlarsa, yapabilirler ve yapmalıdırlar" ifadelerini kullandı.

Oliani, daha önce anakonda yılanlarıyla yüzmüş, Everest Dağı'nın kuzey ve güney taraflarına çıkmış hatta havada süzülen uçakların kanatlarında yürüyerek bir çok tehlikeli gösteri yapmıştı.