OYUNCULAR DEHŞETE KAPILDI

Dizinin yayıncısı olan şirketin, kararlı bir şekilde bu korsanları bulmak için harekete geçtiği belirtildi.

Dizide rol alan ve senaryo gereği bu tür sahnelerde kamera karşısına geçen Phoebe Dynevor, Rege-Jean Page, Sabrina Bartlett ve Jonathan Bailey'in ise bu olup bitenler karşısında dehşete kapıldığı söylendi.