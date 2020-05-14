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Yerli lastik üreticisi Brisa, toplumun ve çalışanlarının sağlığı için 3 hafta ara verdiği üretim faaliyetlerine iş sağlığı ve güvenliği önceliği ile devam ettiğini duyurdu.

Bu kapsamda İzmit ve Aksaray'daki fabrikalarında ve ofislerinde dönüşümlü çalışma modeli uygulayan şirketin, bu lokasyonlarda, düzenli dezenfeksiyon, fiziki mesafenin sağlanması ve maske kullanımı gibi uygulamaları hayata geçirdiği aktarıldı.

Personel girişlerinde termal kameralarla, ziyaretçi girişlerinde ise manuel ateş ölçerlerin kullanıldığı Brisa ofis ve fabrikalarında, servis araçlarının da COVID-19'a uygun bir planlama ile yüzde 50 kapasite ve ek seferler ile yönetildiği belirtildi.

Toplumsal sağlık ve refah için operasyonların sürekliliğini sağlarken, bütüncül bir yaklaşımla korunma ve tedbir uygulamaları aldıklarını ifade eden Brisa CTO Yardımcısı Haluk Kürkçü, "Her gün sağlıkla ve güvenle evlerinden çıkıp işlerine gelen çalışanlarımızın, işlerinden de evlerine ve ailelerine sağlıkla ve güvenle kavuşmaları en büyük önceliğimiz. 3 hafta ara verdiğimiz üretimlerimize, tüm lokasyonlarımızda, uluslararası standart üstü tedbirlerin alındığı ve tüm çalışanlarımızın bilinçlendirildiği bütüncül bir yönetimle devam ediyoruz. Önlemlerimizde dijitalleşmenin sağladığı imkanlardan da faydalanıyor, süreci kolaylaştırmak ve daha etkin yönetebilmek için dijital uygulamaları çalışanlarımıza sunuyoruz" dedi.

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