Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Koronavirüs salgını otomotivden sonra lastik sektöründe de etkisini gösteriyor. Yaşanan son gelişmeler, Türk lastik sanayisinin kalbi sayılan İzmit'teki iki büyük üreticiye geçici olarak fabrika kapattırıyor.

Dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, günlük üretim seviyesinde kesintiye gideceğini açıklayan Brisa, bugün ise üretime ara vereceğini duyurdu.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Covid-19 virüs salgını kapsamında hem çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığını hem de toplum sağlığını korumak amacıyla 26.03.2020 tarihi itibariyle üretim faaliyetlerimiz kısmen durdurularak 'Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik' çerçevesinde başvuruda bulunulmuştur. Bu kapsamda 28.03.2020 Cumartesi günü saat 23:30'dan itibaren de İzmit ve Aksaray Fabrikalarımızdaki üretim faaliyetlerimize 15 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Brisa İzmit ve Aksaray fabrikalarında Lassa, Bridgestone ve Dayton lastiklerini üretiyor.

FORMULA 1 İÇİN ÜRETİYOR

Türkiye'de lastik üretimi gerçekleştiren İtalyan Pirelli ve onun lisanslı ticari lastik üreticisi Prometeon da İzmit fabrikalarındaki üretimlerine ara vereceğini duyurmuştu.

Binek ve ticari araç lastiklerinin yanı sıra, Formula 1 araçları için de üretim yapılan İzmit tesisinde 1-12 Nisan tarihleri arasında lastik üretilmeyecek.

İzmit'teki Brisa fabrikasında günde 24 bin 400 adet lastik üretimi gerçekleşiyor. Pirelli ise İzmit'te günde yaklaşık 20 bin adet lastik üretimin gerçekleştiriyor.

Kentteki diğer bir üretici Goodyear'in ise, faaliyet raporuna göre üretim kapasitesi günde 2 bin 750 adet olarak açıklanıyor. Şirketin kapasite kullanımının da yüzde 90'ın üzerinde olduğu yine faaliyet raporuna yer alıyor. Goodyear'in İzmit fabrikasındaki bantlardan ticari araç lastikleri iniyor.

Fakat, Goodyear'ın İzmit'teki üretimine henüz ara vermediği göz önüne alındığında, kentteki lastik üretiminin yüzde 95 oranında duracağı ortaya çıkıyor.

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