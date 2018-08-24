British Airways ve Air France, İran'a uçuşlarını askıya alıyor

İngiliz havayolu şirketi British Airways ile Fransız Air France'a bağlı havayolu şirketi Joon, İran'a uçuşları önümüzdeki aydan itibaren durduracaklarını açıkladı.

İki ülkenin havayolu şirketleri, İran'a seferlerin artık "ticari olarak sürdürülebilir" olmamasını kararlarına gerekçe gösterdi.

İran Riyali'nin Dolar karşısındaki değer kaybı sonucu İran halkı için uçarak seyahat etmek giderek daha pahalı hale geliyor.

Mayıs ayında ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesi de, başlıca etkenlerden biri olarak görülüyor.

British Airways'in İran'a son seferi 22 Eylül tarihinde gerçekleşecek.

İngiliz havayolu şirketi, yaptığı açıklamada İran'a seyahat etmeyi düşünen yolculardan özür diledi ve müşterilere paralarının iade edileceğini söyledi.

Air France ise Tahran'a uçuşlarını bir süre önce uygun fiyatlı uçuşlar sunan Joon isimli alt kuruluşuna devretmişti. Bu ayın başından beri İran'a giden seferlerin sayısı da, haftada üçten haftada bire inmişti.

Bu uçuşlar 18 Eylül'den itibaren tamamen duracak.

Batılı şirketler İran'dan çekiliyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Mayıs ayında İran nükleer anlaşmasından çekilme kararının ardından Tahran'a yönelik yaptırımların bir bölümü bu ay devreye girdi.

Trump'ın kararı sonrası çok sayıda Batılı şirket peş peşe açıklamalarla İran'da yürüttüğü projeleri geri çektiklerini duyurdu. Fransız enerji devi Total ve Alman sigorta şirketi Allianz, bu kuruluşlardan bazıları.

Hollandalı havayolu şirketi KLM de geçen ay Eylül ayından itibaren Tahran'a seferlerini askıya alacaklarını açıklamıştı.

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