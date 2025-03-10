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        Haberler Dünyadan Britney Spears'tan tehlikeli şömine dansı - magazin haberleri

        Britney Spears'tan tehlikeli şömine dansı

        Evde çektiği mayolu danslarıyla sık sık gündeme gelen ve bir ara bıçaklı dansıyla polisin kapısına dayanmasına neden olan Britney Spears, en son çektiği şömineli dans videosuyla hayranlarını endişelendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 12:31 Güncelleme: 10.03.2025 - 12:31
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        Tehlikeli şömine dansı
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        Britney Spears, Instagram'da paylaştığı tuhaf dans videolarına bir yenisini ekledi. Spears, bu defa tehlikeli bir dans gösterisi gerçekleştirdi.

        Pop yıldızı, eski sevgilisi Justin Timberlake’in 'Señorita' şarkısı eşliğinde şöminenin önünde dans etti. Ancak ünlü şarkıcı, yanan şöminenin içine vücudunun bir kısmını sokarak tehlikeli hareketler sergiledi. 43 yaşındaki iki çocuk annesi şarkıcının tehlikeli dansı, hayranlarını endişelendirdi.

        Öte yandan telefonuyla çektiği klip için eski sevgilisi Justin Timberlake’in şarkısını seçmesi, büyük kalp kırıklığıyla ayrıldığını açıkladığı şarkıcıya yıllar sonra bir zeytin dalı olarak yorumlandı.

        Britney Spears, 2023'te çıkardığı 'The Woman in Me' adlı anı kitabında, 2000'li yılların başında Justin Timberlake ile yaşadığı ilişkisini anlatmış, Timberlake'in kendisine sadık kalmadığını iddia etmişti.

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        "İlişkimiz sırasında Justin'in beni aldattığını bildiğim birkaç şey oldu" diyerek bazı örnekler veren Britney Spears, Justin Timberlake ile ilişkisinin kırılma noktasını, hamile kalması olarak açıklamıştı. Spears; "Bu bir sürprizdi ama benim için bir trajedi değildi. Justin hamile olmamdan kesinlikle memnun değildi. Bir bebek sahibi olmaya hazır olmadığımızı, çok genç olduğumuzu söyledi. Bebeği doğurmamayı kabul ettim. Kürtaj, kendim için seçmeyi asla hayal edemeyeceğim bir şeydi, ancak koşullar göz önüne alındığında, yaptığımız şey buydu. Eğer bu karar sadece bana bırakılmış olsaydı, asla yapmazdım" demişti.

        Üç yıllık Britney Spears - Justin Timberlake ilişkisi 2002'de sona erdi

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        Britney Spears, 2007'de önce gidip saçlarını kazıtmış, sonra da peşine düşen paparazzilere sinirlenip elindeki şemsiyeyle bir arabanın camlarını indirmişti. Yaşadığı ruhsal buhranın ardından da babası onu yasal olarak vesayet altına aldırmıştı. Babasının 13 yıllık vasiliği 2021'de sona ermişti.

        Zaman zaman Instagram'da paylaştığı mayolu dans videoları, ünlü şarkıcının yeniden ruhsal sorunlar yaşadığı şeklinde yorumlara neden oluyor. 2023'te paylaştığı bıçaklı dans videosu kendine zarar vereceği endişesiyle kapısına polisin dayanmasına yol açmıştı. Britney Spears ise kendini; "Korkmayın, sadece Shakira'yı taklit ederek eğleniyordum" şeklinde savunmuştu.

        Ağustos 2023'te kendisine boşanma davası açan eski eşi Sam Asghari, Britney Spears'ın meşhur bıçaklı dans videolarına şu yorumu yapmıştı: Ben, 'Telefonunu elinden alayım, hiçbir şey yapmana izin vermeyeyim, kendi içeriğini paylaşmanı kısıtlayayım' diyen biri değilim. Özellikle de bir sanatçıysanız... Bence o dâhi bir sanatçı. Kafasının içindeki şey altın değerinde ve onu o yapan da budur. Yani özellikle de kendini ifade etme biçimin danssa, sanatın kendini ifade etmesini sağlama yeteneğini elinden alan, o kişinin istediğini paylaşmasını engelleyen kişi ben olmam.

        Britney Spears ile Sam Asghari'nin 14 ay süren evliliği 2 Aralık 2024'te resmen bitti

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        #Britney Spears
        #dans
        #Şömine
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