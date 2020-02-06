BROKOLİ ÇORBASI KAÇ KALORİDİR?

Brokoli, folik asit, A, C ve K vitaminleri; demir, potasyum, selenyum, kalsiyum mineralleri açısından oldukça zengin ancak kalori bakımından oldukça düşüktür. Brokoli çorbasının 230 gramı 60 kaloridir.

BROKOLİ ÇORBASI TARİFİ

Brokoli çorbası malzemeleri;

500 gram brokoli

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

7 su bardağı su

1,5 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

Brokoli çorbası nasıl yapılır?

Çorba tarifine; brokoliyi küçük parçalara ayırarak başlayın. Brokoliyi üzerini geçecek kadar su ilave ederek yumuşayıncaya kadar haşlayın. Haşlandıktan sonra bir süzgeç yardımıyla brokolileri çıkartın ve suyunu bir kenara ayırın. Derin bir tencerede 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve tereyağını birlikte eritin. 1 yemek kaşığı unu da üzerine ekledikten sonra, hafif renk alana kadar kavurun. Kavrulan una brokoli suyunu azar azar ekleyin bir çırpma teliyle sürekli karıştırın. 3-4 dakika kaynattıktan sonra haşladığınız brokolileri suyun içerisine ekleyin. Çorbanın pürüzsüz olması ve kıvamlı olması için blenderden geçirin. Tuz ve karabiberi de ilave ettikten sonra karıştırıp 1-2 taşım kaynatıp ocaktan alın. Afiyet olsun...