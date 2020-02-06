BROKOLİ ÇORBASI KAÇ KALORİDİR?
Brokoli, folik asit, A, C ve K vitaminleri; demir, potasyum, selenyum, kalsiyum mineralleri açısından oldukça zengin ancak kalori bakımından oldukça düşüktür. Brokoli çorbasının 230 gramı 60 kaloridir.
BROKOLİ ÇORBASI TARİFİ
Brokoli çorbası malzemeleri;
500 gram brokoli
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı un
7 su bardağı su
1,5 çay kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı karabiber
Brokoli çorbası nasıl yapılır?
Çorba tarifine; brokoliyi küçük parçalara ayırarak başlayın. Brokoliyi üzerini geçecek kadar su ilave ederek yumuşayıncaya kadar haşlayın. Haşlandıktan sonra bir süzgeç yardımıyla brokolileri çıkartın ve suyunu bir kenara ayırın. Derin bir tencerede 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve tereyağını birlikte eritin. 1 yemek kaşığı unu da üzerine ekledikten sonra, hafif renk alana kadar kavurun. Kavrulan una brokoli suyunu azar azar ekleyin bir çırpma teliyle sürekli karıştırın. 3-4 dakika kaynattıktan sonra haşladığınız brokolileri suyun içerisine ekleyin. Çorbanın pürüzsüz olması ve kıvamlı olması için blenderden geçirin. Tuz ve karabiberi de ilave ettikten sonra karıştırıp 1-2 taşım kaynatıp ocaktan alın. Afiyet olsun...
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