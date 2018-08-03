Brommapojkarna - Dalkurd maçı rakamları

Brommapojkarna ve Dalkurd, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü İsveç Allsvenskan maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Brommapojkarna 10 puanla 15. sırada, Dalkurd 9 puanla 16. sırada bulunuyor. Brommapojkarna, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Dalkurd, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 339 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Brommapojkarna kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 3.00, Dalkurd sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Brommapojkarna son haftadaki Malmö FF müsabasında 3-1 yenildi.

Dalkurd ise Gefle maçında 2-2 berabere kaldı.

Brommapojkarna, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 8 gol yedi.

Dalkurd, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Dalkurd, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 19 kez topu kendi kalesinde gördü.

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