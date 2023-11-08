Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: Dev maçta kazanan Milan!

Borussia Dortmund bir sonraki karşılaşmada deplasmanda Milan'a konuk olurken, Newcastle United'da yine deplasmanda Paris Saint-Germain'e konuk olacak.

Borussia Dortmund aldığı bu galibiyetle beraber puanını 7'ye yükseltirken, Newcastle United ise 4 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi H Grubu´nda İspanya ekibi Barcelona, Ukrayna temsilcisi Shaktar Donetsk´e konuk oldu. Volksparkstadion´da oynanan karşılaşmayı Bosna Hersek Futbol Federasyonu´ndan Irfan Peljto yönetti. Peljto´nun yardımcılıklarını ise Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo yaptı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip tek golle kazandı. Shaktar Donetsk´e galibiyeti getiren golü 40´ıncı dakikada Danylo Sikan kaydetti. Bu sonucun ardından Barcelona gruptaki ilk yenilgisini alarak 9 puanla liderliğini korudu, Shaktar ise puanını 6´ya çıkararak haftayı 3´üncü sırada tamamladı.

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MILAN: 2 - PSG: 1

Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. maçında Milan, sahasında Paris Saint Germain ile karşılaştı.

Giuseppe Meazza'da oynanan maçı Milan 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini 12. dakikada Rafael Leao, 50. dakikada ise Olivier Giroud kaydetti. PSG'nin tek golü 9. dakikada Skriniar'dan geldi.

Milan'ın yıldızı 37 yaşındaki Olivier Giroud, Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en yaşlı Fransız oyuncu oldu.

Luis Enrique'nin öğrencileri Şampiyonlar Ligi'nde ikinci mağlubiyetini aldı. Fransız devi 6 puanla 2. sırada kaldı. Milan ise 2. galibiyetini alarak 5 puanla 3. sıraya yükseldi ve tur için psikolojik üstünlüğü aldı.

F Grubu'nda Newcastle'ı mağlup eden Dortmund, haftayı 7 puanla lider kapattı. Newcastle ise 4 puanla son sırada kaldı. Grubun bir sonraki maçında PSG, Newcastle'ı konuk edecek. Milan ise Dortmund ile karşılaşacak.