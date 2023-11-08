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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul’da dehşet! Anne ve kızını öldürüp intihar etti

        Eski sevgilisini ve kızını öldürüp intihar etti

        Bağcılar'da Barbaros Tüzün, bir yıldır birliktelik yaşadığı Filiz Akçay ve kızı Selin Akçay'ı silahla vurduktan sonra intihar etti. Akçay'ın diğer kızı ise olaydan önce staj için evden çıkınca öldürülmekten kurtuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 00:30 Güncelleme: 08.11.2023 - 00:30
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        İstanbul'da dehşet! Anne ve kızını öldürüp intihar etti
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        Bağcılar'da eski sevgili dehşet saçtı. Kendisinden ayrılan Filiz Çilingir'i ve onu kurtarmaya çalışan Selin Akçay'ı silahla vurarak öldürdü. Çilingir'in büyük kızına, "annen ile kardeşini öldürdüm, merdivende git al" diye mesaj attıktan sonra başına ateş ederek intihar etti.

        Olay, Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşinden ayrılan Filiz Çilingir(42) Bağlar Mahallesi'nde iki kızıyla birlikte yaşamaya başladı. Bir süre sonra Barbaros Tüzün (48) ile aralarında duygusal bir ilişki başladı. Kısa süreli birlikteliğin ardından ikili arasında sorunlar başladı. Yaşananların ardından Çilingir ayrılmak istedi. Şehir dışında olan Tüzün, durumu kabullenemeyerek Çilingir'in yaşadığı binaya geldi.

        KAPI AÇILIR AÇILMAZ ÇİLİNGİR'E KURŞUN YAĞDIRDI

        Bir süre bekledikten sonra dairenin ziline basan Tüzün'e kapıyı Filiz Çilingir açtı. Kapının açılmasının ardından üzerinde bulunan silahı çıkar Tüzün, Çilingir'e defalarca ateş etti. O anda evde olan Çilingir'in 14 yaşındaki kızı Selin Akçay, annesini korumak isterken kurşunların hedefi oldu.

        AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

        Eve giren Tüzün kendisini kilitledi. Silah seslerini duyan apartman sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri apartman boşluğunda bulunan anne ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kendisini daireye kilitleyen silahlı saldırganı ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra evden tek el silah sesi duyuldu. Koçbaşı ile kırılan kapıyı açan ekipler Barbaros Tüzün'ün başına bir el ateş ederek intihar ettiğini belirledi. Cesetler, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        SEVGİLİSİNİN BÜYÜK KIZINA SESLİ MESAJ GÖNDERMİŞ

        Olaydan sonra Filiz Çilingirin büyük kızı İ.A. (18) eve geldi. Tüzün'ün o saatlerde işte olan İ.A.'ya sesli mesaj göndererek, 'annen ile kardeşini öldürdüm, cenazeleri merdivende' dediği öğrenildi.

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