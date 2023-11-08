Dilan Polat'ın emniyet ifadesine Habertürk ulaştı 4 Gün boyunca emniyette gözaltında kalan Dilan Polat'ın 31 sayfalık ifadesine Habertürk ulaştı. Sorgu boyunca önüne koyulan milyonlarca liralık para transferleri ve kesilen yüz milyonlarca liralık sahte faturalara "bilmiyorum" yanıtını veren Dilan Polat "Paranın kaynağı kim, nereden geldi, nasıl aklanıyor?" sorularını da yanıtsız bıraktı. Milda Gayrimenkul tarafından üzerine yapılan 5 ilde 31 adet gayrimenkul ile 24 adet araç sorulunca sadece 3 tanesinden bilgisi olduğunu ileri sürdü. Ancak "Ben tüm malvarlığımı sosyal medyadan elde ettim. Herhangi bir açılışa gittiğimde bile bütün sokaklar sevenlerimle doluyor. Deprem zamanında deprem bölgelerine binlerce yardım yaptım. Yangınlarda hasta çocuklara da yardımlarım oldu" dedi.

Dilan Polat’ın 31 sayfalık emniyet sorgusu ortaya çıktı. Sorgu tutanağında 33 yaşında olduğu belirtilirken, öğrenim durumuna ilişkin ise lise terk olduğu kaydedildi.

“BİR SUÇ İŞLEMEDİM İTİRAFÇI OLMAYACAĞIM”

Sorgu öncesi kanunu hakları, üzerine atılı “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Mal Varlığı Değerlerini Aklama, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Resmi Belgede Sahtecilik” suçları nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındığı anlatıldı. Ayrıca itirafçı olduğu taktirde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanabileceği söylendi. Dilan Polat ise “Herhangi bir suçumun olmadığımı düşündüğümden bundan faydalanmak istemiyorum.” Dedi.

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“ŞİRKETİ AÇMA HİKAYESİNİ ANLATTI, PARA AKIŞINI AÇIKLAYAMADI”

Devamında özgeçmişini açıklaması istenen Dilan Polat, evlenene kadar kendisine dayısının baktığını söyleyerek 17 yaşında evlendiğini anlattı. 2007 yılına kadar hiç çalışmadığını söyleyen Polat, şu şekilde konuştu: Doğma büyüme İstanbul’da yaşadım. 2007 yılında evlendim. Evliliğimden müşterek 2 çocuğum vardır. 2014 yılında doğum fotoğrafçılığıyla ticaretle uğraşmaya başladım. Ayılık gelirim bazen 6-7 bin TL ile 10 bin TL arası değişebiliyordu, bazen 15 bin civarı da gelebiliyordu. Aynı zamanda bu dönemde birçok ünlü ismin doğumunu çektim ve bu sayede sosyal medya platformların da tanınır oldum. Bu şekilde tanınırlığım arttıkça doğru orantılı olarak gelirimde arttı. 2016 yılının sonunda da kadınların doğumlarını çektiğim için vücutlarını güzelleştirmek istedim ve DİLAN POLAT güzellik merkezini açtım. Öz sermayesini hatırlamıyorum. İlk açıldığında 4 çalışanım vardı. Firmanın muhasebe işlemlerini kimin yaptığını hatırlamıyorum. Bu firmanın aylık gelirini ne kadar olduğunu bilmiyordum.Aylık gelirlerin tamamını elden alınıp alınmadığını bilmiyorum. Bu işlerle doğal olarak her ailede olabileceği gibi eşim Engin POLAT ilgileniyordu. Bu güzellik merkezini açtıktan 6 ay sonra çok talep olduğundan yerimi büyütmek zorunda kaldım. O dönemde “instagram” isimli sosyal medya platformunda takipçi sayım 5-6 milyonlara ulaştı. Bu sayede dünya çapında isim hakkı olarak şubeler açmaya başladık. Bu şekilde de ilerleyerek büyüdüm.” Dedi.

“31 FİRMADAN SADECE 2 TANESİNİ AÇIKLAYABİLDİ”

Güzellik merkezi olduğunu söyleyen Dilan Polat, bunun yanı sıra isim hakkı gelirleri ile 130 şubeden kira aldığını söyledi. Ancak aylık takribi ne kadar kira aldığını bilmediğini ileri sürdü. Üzerine kayıtlı bir mal varlığı olup olmadığını da yine aynı şekilde bilmediğini söyledi. Dilan Polat’a 31 adet şirket bilgisi verildi ve bu şirketlerle ticari ilişkisi soruldu. Sadece Dilan Polat Güzellik Merkezi’nin kendisine ait olduğunu söyleyen Dilan Polat, başlangıçta Sıla Doğu ile 2019 yılında bu şirketi açtıklarını söyledi. Daha sonra ortaklığı bitirdiklerini anlatan Polat, “başlangıçta çalışan sayım 4’tü kısa sürede büyüdü” dedi. Tasfiye halinde olan Dionseps Kozmetik Şirketi’nde de 2019 yılında ortaklığı olduğunu söyleyen Polat, bu ortaklığı 2020 yılında bitirdiğini ileri sürdü. Geriye kalan 29 firma ile hiçbir bağlantısını olmadığını ifade etti.

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5 İLDE 31 ADET GAYRİMENKUL 24 ADET ARAÇ

Dilan Polat’a Engin Polat’ın şirketi Milda Gayrimenkul üzerinden alınan ve bir kısmının sadece kendi üzerine yapıldığı bir kısmına da Engin Polat ile ortak hak sahibi olduğu tespit edilen mal varlığı listesi gösterildi. 3 sayfalık listeye göre 2016-2023 yılları arasında Dilan ve Engin Polat’ın üzerine İstanbul, Ankara, Tekirdağ, Edirne ve Batman’da alınan arsa, tarla, mesken, daire, büro vs oluşan 31 adet gayrimenkul ile aralarında lüks otomobillerin de bulunduğu 24 adet araç alınmış. Listeyi gören Dilan Polat, eşinin şirketi Milda Gayrimenkul’e ortak olduğunu bilmediğini iddia ederek “Çekmeköy’de oturduğum ve iki lüks otomobil dışında diğerlerini bilmiyordum” dedi.

“BU PARANIN KAYNAĞI KİM?” SORUSU

Banka hareketlerinin de önüne koyulduğu Dilan Polat, sorguda önüne koyulan belgeye göre; 2017 yılından 2022 yılına kadar 35 adet banka işlemi gerçekleştirmiş, 2 milyon 194 bin 80 TL para çekme işlemi, 245 adet ise yatırma işlemi gerçekleştirerek toplamda 9 milyon 313 bin 550 TL para yatırma işlemi yapmış. Aynı yıllar içerisinde 3. Kişilerle yaptığı para çıkışı 23 milyon 39 bin TL iken para girişi ise 13 milyon 820 bin TL. Ayrıca aralarında Engin Polat, Dilan Polat Güzellik Merkezi, İş Gayrimankul Şirketi, Sezgin Polat, T.T., ve D.K’ya tek seferde 1 milyonun üzerinde gerçekleştirdiği para transferleri gösterildi.

Polis, banka işlem bilgilerindeki paraların kaynağı, kimlere gönderildiği, banka hesaplarının kim tarafından takip edildiğini sordu. Dilan Polat cevaben, para hareketlerini hatırlamadığını söyledi.

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Alper Kürşat Polat’ın Dilan Polat Güzellik Merkezi hesabına gönderdiği 10 milyon TL ile 7 işlemde Engin Polat’a gönderilen 7 milyon 40 bin TL’nin nedeni soruldu. Dilan Polat ise “ticaretimizden kaynaklı bu para akışı olmuş olabilir” dedi.

PARANIN KAYNAĞI 6 MİLYON GÖRÜNTÜLENEN PAYLAŞIM

MASAK tarafından Dilan Polat Limited Şirketi’nin banka hesabında tespit edilen 71 milyon 402 bin TL para girişi, 60 milyon 145 bin TL para çıkışı, 8 milyon 931 bin TL nakit para girişi ile 15 milyon 765 TL nakit para çıkışı soruldu. Çok talep gören bir güzellik merkezi olduğunu ileri süren Dilan Polat, “Çok yoğun çalışıyoruz. Çok yoğun talep görüyor. Sığamıyoruz bile şu anki dükkanımıza, sosyal medyada bir story attığım zaman bile yüzlerce paket satılıyor. Sosyal Medyada attığım 24 saatlik storym 6 milyon görüntülenme alıyor. Dolayısıyla da birçok kadına ulaşabiliyorum. Bundan ötürü de Dilan Polat Güzellik Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi üzerinden kazancım olmaktadır.” Dedi.

YÜZLERCE MİLYONLUK SAHTE FATURA SORULARINA: BİLMİYORUM CEVABI

Sorguda Rise And Shine Kozmetik Şirketi’nin sahte belge düzenleme amacıyla kurulmuş üç şirketten toplamda 160 Milyon TL’lik hiçbir mal alışverişi olmadan sahte fatura aldığı tespiti Dilan Polat’a da soruldu ancak bir bilgisinin olmadığını söyledi. Paravan firmalardan çıkan paraların Engin Polat’ın Milda isimli Gayrimenkul firmasında neden toplandığı, sahte fatura ile kazanıldığı gösterilen paraların kaynağı, nerelerde harcanıldığı, bu işlerin genel olarak kim tarafından takip edildiği, kimlerin bu işlemde ne şekilde görev aldığı sorulan Dilan Polat, sorulanların hiçbirini bilmediğini söyledi. Kayınpederi Sezgin Polat’ın şirketi Dipomed Medikal Kozmetik’tin Jineps Grup Yapı İnşaat’a alışveriş yapılmış gibi 14 milyon 901 bin TL sahte fatura düzenlediği tespiti de soruldu, yine bilgisinin olmadığı yanıtını verirken, Dipomed medikal’e kendi güzellik merkezinden kestiği toplamda 41 milyon 685 milyon liranın nedeni soruldu, “cihaz satışı yapılmış olabilir” dedi. Dilan Polat Güzellik Merkezi’nin de Jineps Grup Yapı İnşaat’a 14 milyon 901 bin TL sahte fatura kestiği kaydedilerek kaynağı ve nedeninin sorulduğu Dilan Polat, sorgunun en başından beri tek ilgilendiği şirket güzellik merkezi olduğunu söylemesine rağmen yapılan işlemlerden haberinin olmadığını söyledi.

Fekpen isimli firmaya DP kozmetikten 150 milyon TL kesilen sahte fatura soruldu. Ayrıca Vergi ödemeleri ve elde ettiği kazanç önüne koyuldu hiçbirini bilmediğini, Engin Polat’ın mali işlerden sorumlu olduğunu söyledi.

KIBRIS, BATUM, DUBAİ SEYAHATLERİ ŞÜPHELİ BULUNDU

Polis şüpheli bulduğu 2017 yılındaki Kıbrıs, 2022 yılındaki Dubai, 2019 yılındaki Artvin Sarp Sınır Kapısı’ndan Batum’a geçiş, 2022 yılındaki 4 havalimanı uçuş bilgisi ile 2023 yılındaki 2 yurt içi uçuş bilgilerini sorunca, “Eşim Engin POLAT ile 2017 yılında Kıbrıs a gezmeye gittik. 1 gün kaldık. 2022 senesinde Dubai’ye yine aynı şekilde gezmeye, tatil için gitmiştik. Batum’a ise eşim, arkadaşlarım ve kız kardeşimle gezmeye gitmiştim” dedi.

“BEN DEPREM BÖLGESİNE YARDIM ETTİM”

Hiçbir suçlamayı kabul etmediğini söyleyen Dilan Polat ifadesinin sonunda “Ben böyle bir suç oluşumunun içinde olmadım. Gelirim tamamen yasaldır. Beni seven milyonlarca insan vardır. Herhangi bir kampanya yaptığım zaman Şubelerim ve kendi merkezimde tabiri caizse iğne atıcak yer olmuyor. Bunu tamamen sosyal medyadaki gücümden almaktayım. Ben tüm malvarlığımı bu şekilde elde ettim. Herhangi bir açılışa gittiğimde bile bütün sokaklar sevenlerimle doluyor, fotoğraf çektirmekten insanlarla tanışmaktan yemek bile yiyemiyorum. Deprem zamanında deprem bölgelerine binlerce yardım yaptım. Sevenlerimin desteğini alarak, yine aynı şekilde yangınlarda hasta çocuklarda yardımlarım oldu.” Şeklinde konuştu.