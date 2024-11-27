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        Haberler Dünyadan Bruno Mars'ın şarkısını çalmakla suçlanan Miley Cyrus'tan itiraz - magazin haberleri

        Bruno Mars'ın şarkısını çalmakla suçlanan Miley Cyrus'tan itiraz

        Miley Cyrus, en popüler şarkısı 'Flowers'ın Bruno Mars'ın şarkısından çalıntı olduğu iddiasıyla açılan davaya itiraz etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 15:15 Güncelleme: 27.11.2024 - 15:15
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        Miley Cyrus, hit şarkısı 'Flowers' ile ilgili intihal iddialarına karşı mücadele ediyor. Ünlü şarkıcı, Bruno Mars'ın 2012 tarihli popüler şarkısı 'When I Was Your Man'i kopyaladığı yönündeki suçlamaları reddediyor.

        Cyrus'un avukatları, şirketin dava açma yetkisinin bulunmadığını ileri sürerek eylül ayında Tempo Music Investments tarafından açılan telif hakkı ihlali davasına itiraz etti.

        Ortak yazar Philip Lawrence'ın kataloğu aracılığıyla Bruno Mars'ın şarkısının telif hakkının bir kısmını elinde bulunduran Tempo Music'in, parçanın diğer yazarları Ari Levine ve Andrew Wyatt ile hiçbir bağlantısı bulunmuyor.

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        Cyrus'un hukuk ekibi, şarkının tüm haklarına sahip olanların böyle bir dava açabileceğini ve Tempo'nun yalnızca bir ortak yazarın vekili olması nedeniyle dava açmak için hiçbir yasal dayanağı olmadığını ileri sürdü.

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        'Flowers'ın Bruno Mars'ın şarkısından çalıntı olduğunu iddia eden dava, hayranlar ve eleştirmenlerin iki şarkı arasında karşılaştırmalar yapmasının ardından açıldı.

        Cyrus'un avukatları, yayın organına göre 'yalnızca bir ortak yazarın vekilinin şarkı üzerinde haklara sahip olmadığını ve bu nedenle de telif ihlali davası açma yetkisinin bulunmadığını' vurgulayarak davanın reddedilmesini talep etti.

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        Tempo Music, Cyrus ile Mars'ın şarkıları arasındaki büyük benzerliklere dikkat çekerek, Cyrus'ın listelerde zirveye çıkan şarkısı 'Flowers' için, 2012 çıkışlı Mars şarkısı 'When I Was Your Man'i "kasıtlı olarak kopyaladığını" iddia etmişti.

        #Miley Cyrus
        #Bruno Mars
        #telif hakkı
        #müzik
        #dava
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