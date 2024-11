Bruno Mars'ın şarkısını çalmakla suçlanan Miley Cyrus'tan itiraz

Miley Cyrus, hit şarkısı 'Flowers' ile ilgili intihal iddialarına karşı mücadele ediyor. Ünlü şarkıcı, Bruno Mars'ın 2012 tarihli popüler şarkısı 'When I Was Your Man'i kopyaladığı yönündeki suçlamaları reddediyor.

Cyrus'un avukatları, şirketin dava açma yetkisinin bulunmadığını ileri sürerek eylül ayında Tempo Music Investments tarafından açılan telif hakkı ihlali davasına itiraz etti.

Ortak yazar Philip Lawrence'ın kataloğu aracılığıyla Bruno Mars'ın şarkısının telif hakkının bir kısmını elinde bulunduran Tempo Music'in, parçanın diğer yazarları Ari Levine ve Andrew Wyatt ile hiçbir bağlantısı bulunmuyor.