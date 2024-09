Bryan Adams'tan İstanbul konseri öncesi iki yeni şarkı

‘Cuts Like a Knife’, ‘Reckless’ ve ‘Waking Up the Neighbours’ gibi başucu albümlerinin yanı sıra ‘Summer of '69’, ‘Everything I Do, Run to You’, ‘Heaven', Please Forgive Me’, ‘Have You Ever Really Loved a Woman?’, ‘When You're Gone’ gibi birçok imza parçasıyla rock sahnesinin efsane isimleri arasına adını yazdıran Bryan Adams, yeni bağımsız plak şirketi Bad Records aracılığıyla "War Machine" ve "Rock And Roll Hell" adlı iki parçayı sevenlerinin beğenisine sundu.

KISS'in 1982 tarihli "Creatures of the Night" albümü için Adams, Jim Vallance ve Gene Simmons tarafından yazılan iki şarkı için Adams; “Bir gün durup dururken yapımcı Michael James Jackson'dan Kiss için yazmak isteyip istemediğimi soran bir telefon aldım, ki bu beni çok heyecanlandırdı ve bunun sonucunda Gene Simmons ve Jim Vallance ile yazdığım iki şarkı ortaya çıktı. Grupla otururken Gene bana 'War Machine'in belkemiğini oluşturan bu harika bas riff'ini çaldı. Bu riff'e uygun olabilecek bir tema düşünmeye çalışıyordum ve aklıma bu başlık geldi. Yazdığımız diğer şarkı cehennemle ilgili olduğu için, ‘Savaş’ bu şarkıyla örtüşecek en bariz temaydı. 'Rock and Roll Hell' aslında Jim'in birkaç yıl önce Bachman Turner Overdrive ile yayınladığı bir şarkıydı ve ben Kiss için yeniden yazmayı önerdim. Bu temaların ne yazık ki bugün hala dünyada gerçek anlamda işlendiğini düşünmek inanılmaz ama Kiss'teki arkadaşlara bana o zamanlar bu şansı verdikleri için çok minnettarım” ifadelerini kullandı.