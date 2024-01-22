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        Haberler Yaşam Bu baklavanın yapımında 'kül' kullanılıyor

        Bu baklavanın yapımında 'kül' kullanılıyor

        Amasya'nın Aydınca köyünde el emeğiyle hazırlanan baklavanın yapımında 'kül' kullanılıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 11:33 Güncelleme: 22.01.2024 - 11:33
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        Amasya'nın Aydınca köyünde, hamuru için suya katılan külün, geleneksel küllü baklavaya gevreklik kazandırdığı belirtiliyor. Köyde öğretmenlerin hayata geçirdiği projeyle bu ilginç geleneğin gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.

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        Odun ateşinin külünü elekten geçirip süzen kadınlar, önce külü suyla karıştırıyor. Birkaç gün dinlendirilen su, hamura katılıyor. Yüz yılı aşkın süredir uygulanan bu geleneksel yöntemin tatlıya gevreklik ve lezzet kattığı düşünülüyor.

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        OKULDA KÜLLÜ BAKLAVA KÖŞESİ

        Aydınca Şehit Şaban Gökçe Ortaokulu öğretmenleri, bu ilginç tatlının yapımının kayıtlara alınıp gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla araştırma projesi başlattı. Okulda ‘küllü baklava köşesi’ oluşturuldu. Okula davet edilen nineler torunlarıyla birlikte hamur açtı. Ninelerini dikkatle takip eden öğrenciler ceviz ve şerbet katılıp köy fırınlarında odun ateşinde pişirilen bu özel tatlının yapımındaki püf noktaları öğrenmeye çalıştı.

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        NİNELER OKULUN YOLUNU TUTTU

        Unu küllü suyla karıştırıp hamura dönüştüren 4 çocuk, 11 torun sahibi 68 yaşındaki Nihal Korkut "Küllü su, tatlının gevrek olmasını sağlıyor. Tatlıya lezzet veriyor. Kül olmazsa olmaz. Torunlarımız da eski geleneklerimizi bilsinler" dedi.

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        Okula giderek yeniden eğitim-öğretime başlamış gibi heyecan duyan 4 çocuk, 13 torun sahibi 70 yaşındaki Nevin Mutlu da ninelerinden öğrendikleri tatlıyı okulda torunlarına öğretmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

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        GÜLLÜ MÜ KÜLLÜ MÜ?

        Okul öğretmenleriyle yaptığı araştırma projesi konulu toplantıda, tatlının adını ilk duyduğunda çok şaşırdığını anlatan Amasya İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, "Önce yanlış anladığımı sandım. 'Güllü mü, küllü mü?' diye yeniden sordum. Sonrasında işin içinden bambaşka bir araştırma projesi çıktı. En az 150-200 yıllık bir kültürün devamlılığı sağlanıyor" şeklinde konuştu.

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        Nineler ve torunlarıyla görüşen Türkmen, projeyi sürdürecek olan Okul Müdürü Ferhat Karapelit, proje sorumlusu Türkçe Öğretmeni Deniz Arslan ile ekibini kutladı.

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        #küllü baklava
        #Amasya
        #haberler
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