Eskişehir Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı için gerçekleştirilen toplantıya Vali Özdemir Çakacak başkanlık etti.

Toplantıya; Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, İl Jandarma Komutanı J.Alb. İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Uğr Bilge, ilgili kurum müdürleri, mahalle muhtarları, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları da katıldı.

OKUL ÇEVRESİNDE BULUNMAMASI GEREKEN ŞAHISLAR OKUL ÇEVRELERİNDEN UZAKLAŞTIRILACAK

İHA'nın haberien göre; yeni dönemin 17 Eylül Perşembe günü başlayacağını bildiren Vali Çakacak, “Yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz açısından güvenli ve verimli bir şekilde yürütülebilmesine yönelik geçen yıl olduğu gibi bu yıl da böyle bir toplantının yapılmasını uygun gördük. Güvenli okul çevresi oluşturmak için öncelikle okul çevresinde bulunmaması gereken şahısların okul çevrelerinden uzaklaştırılması için her türlü tedbir alınacak. Bu konuda geçen sene aldığımız Valilik Emri gereği, bu tür şahıslara idari işlem yani para cezası uygulaması devam edecek. Geçen sene uygulanan idari para cezası çok caydırıcı oldu.

Okullarla irtibatlı ‘Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi’ görevlendirdik. Bu yıl okul giriş ve çıkışlarında 768 güvenlik görevlisi arkadaşımız okul görevlisi olarak görevlendirilmiştir. Yine okul çevrelerinde trafik, asayiş ve özellikle madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele için narkotim polisleri görevlendirilecek. Bu konu Cumhurbaşkanımızın, İçişleri Bakanımızın hassas olduğu ve talimatlandırdığı bir konu. Sadece okullarımızda değil tüm insanlık adına uyuşturucuyla mücadele çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bu konuda İl Emniyet Müdürlüğümüz'ün başarılı çalışmaları var. Bu işleri yapanların bu yıl da asla peşini bırakmayacağız” dedi.

OKUL ÇEVRELERİ 24 SAAT İZLENECEK

Okul çevrelerinin aynı zamanda kameralarla kontrol edildiğini aktaran Çakacak, “Geçen yıl okul çevrelerinin kameralarla kontrol edilmesi ve bu kameraların Kent Güvenliği Yönetim Sistemi’ne entegre edilerek 24 saat okul çevrelerinin kontrol altında tutulması için gerekli çalışmaları başlatmıştık. Bu çalışma kapsamında görevli birimlerimiz, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi’ne entegre kameralarla okullarımızı kontrol altında tutacak” şeklinde konuştu. Özellikle okul çevresindeki ve okula yakın internet kafelerin de sıkı bir şekilde denetleneceğini açıklayan Vali Çakacak, yasal yaş sınırının altında çocuğun bulunduğu veya yasal olarak eksiklikleri bulunan kafelere karşı gerekli işlemlerin anında yapılacağını bildirdi.

OKUL SERVİS ARACI TAKİP ÇİZELGESİ NEDİR?

Okula servis araçları ile gelip giden çocukların servis araçlarında huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak ve daha güvenli okul yolu oluşturmak amacıyla güvenliği artıcı tedbirlerin alınması ve bunların sürdürülebilirliğinin yetkili kurumların sorumluluğunda olduğunu dile getiren Özdemir Çakacak, “Bunu sağlamak için okul yönetimi, okul aile birliği, veliler, emniyet, belediyeler, oda temsilcileri, servis aracı şoförleri işbirliği halinde olacaklardır. Bu araçların yasal standartlara uyup uymadıkları çok sıkı bir şekilde takip edilecektir. Bu yıl da servis şoförleri ve hostesler güvenlik açısından incelenecektir. Bundan sonra okul servis araçlarında günlük 'Okul Servis Aracı Takip Çizelgesi' bulunacak. Bu çizelgeler günü gününe görevli personel tarafından doldurulacak. Böylelikle servis aracında öğrenci unutulmasına son verilecek. Servis araçlarını kontrol eden güvenlik güçlerimiz bu takip çizelgelerini de kontrol edecekler” diye iletti.

"VELİLER DEVAMLI OKULLA İRTİBAT HALİNDE OLMALI" UYARISI

Velilerden devamlı okulla irtibat halinde olmalarını isteyen Çakacak, konuşmasını şu şekilde bitirdi: “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın donanımlı olarak geleceğe hazırlanmaları, çağın ve toplumun gereklerine uygun; sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim almaları; gerek okul evrelerinde ve gerekse okul dışı ortamlarda güvenlikleri açısından endişe duymamalarını sağlamak için alınacak tedbirler hassasiyetle takip edilecektir. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için 2018-2019 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum.”

Toplantıda, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen de birer konuşma yaparak, yeni öğretim yılında yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi verdi.