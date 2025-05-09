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        Haberler Gündem Politika "Bu davete de icabet etmeyeceğim" | Son dakika haberleri

        "Bu davete de icabet etmeyeceğim"

        Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Daha önce bilgime başvurmak üzere davet edildim, gitmedim. Bugün ise mağdur sıfatıyla çağrılmama rağmen duruşum değişmedi. Bu yüzden bu davete de icabet etmeyeceğim" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2025 - 09:29 Güncelleme: 09.05.2025 - 09:29
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        "Bu davete de icabet etmeyeceğim"
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        Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

        Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Cumhuriyeti kuran, halkın umudu 102 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve partililerimizin mahkeme koridorlarında tartışılmasını derin bir üzüntü ve kaygıyla izliyorum. Daha önce bilgime başvurmak üzere davet edildim, gitmedim. Bugün ise mağdur sıfatıyla çağrılmama rağmen duruşum değişmedi. Bu yüzden bu davete de icabet etmeyeceğim."

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