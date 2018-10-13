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"Bu defa da şunu deriz: 'Tak, tuk, tuk"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Siyasi kombin" ifadesine açıklık getirdi. Bahçeli, "Geçen yerel yönetim seçimlerinde bizim sloganımız çok netti. Ne dedik? 'Tak, tak, tak'. Yani üçünde de MHP'ye oy atacaksın. Bu defa da şunu deriz: 'Tak, tuk, tuk'. Bir yöntem, bir siyasi kombin mutlaka bulunur" dedi

13.10.2018 - 10:01 | Güncelleme: Genel

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hürriyet Gazetesi Yazarı Ertuğrul Özkök'e verdiği röportajında, geçen hafta yazılı ve görsel basının manşetine oturan "Siyasi kombin" ifadesine açıklık getirdi. Bahçeli, yerel seçimlerde izleyecekleri rotayı ve "siyasi kombin" sözünü şöyle açıkladı...

"ÜÇ BÜYÜK ŞEHRİ KAYBEDERSEK MEŞRUİYET TARTIŞMASI BAŞLAR"

"Tekrar ediyorum. Yerel seçimlerde alınacak sonuç, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin oturması ve yürümesi açısından çok önemli. Alınacak kötü sonuç her şeyi tersyüz edebilir. Özellikle üç büyük şehir çok önemli. Buralarda HDP, CHP ve diğer partiler destek verip yerel yönetimleri kazanabilir. Bu olduğu takdirde daha o gece 'Bu sistemin meşruiyeti'ni tartışmaya açarlar. Bu da içinde bulunduğumuz şu geçiş döneminin altüst olması demektir. O nedenle Cumhur İttifakı devam etmeli diyoruz.

"O 101 YER KAYBEDİLİRSE PLEBİSİT GİBİ SUNARLAR"

Bu seçimde Güneydoğu’da alınacak oylar çok önemli. Orada 101 belediyeye kayyum atandı. Şimdi o parti oralarda yine kazanırsa bu çok kötü olur. Çıkarlar, bunu plebisit gibi sunarlar. 'Siyasi kombin' nasıl olur? Bir yöntemi bulunur. Bizim bu konuda tavrımız çok net. Biraz şakayla söyleyeyim. Geçen yerel yönetim seçimlerinde bizim sloganımız çok netti. Ne dedik? “Tak, tak, tak”. Yani üçünde de MHP’ye oy atacaksın. Bu defa da şunu deriz: “Tak, tuk, tuk”. Bir yöntem, bir siyasi kombin mutlaka bulunur. Yeter ki sistemin oturması konusunda görüş birliğinde olalım.”

"MİLLİYETÇİLİK VE DEMOKRASİ OLMADAN KALKINMA OLMAZ"

Sizin temel felsefeniz ne diye sorarsanız hep söylediğimiz şeyi tekrarlarız. Bizim temel felsefemiz milliyetçilik üzerine kurulu. Çünkü şuna gönülden inanıyoruz: Milliyetçilik ve demokrasi ruh ikizidir. Milliyetçilik olmadan Türkiye yönetilemez. Demokrasi olmadan kalkınma olamaz."

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