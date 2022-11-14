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Natron Gölü hayvanları taşa mı çeviriyor, yoksa bir hurafe mi ?

Tanzanya’da Arusga Bölgesi’nin kuzey Ngorongoro Bölgesi’nde bulunan Natron Gölü içerisinde bulundurduğu yüksek alkalin değerinden dolayı hayvanları taşa çeviren göl olarak bilinir. Gölün sıcaklığı 41 dereceye kadar ulaşabiliyor...

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  • Bu göl hayvanları taşa mı çeviriyor? Natron Gölü hayvanları taşa mı çeviriyor, yoksa bir hurafe mi ?

    HAYVANLAR NEDEN ÖLÜYOR?

    Natron Gölü'nün hayvanları taşa çevirdiği iddiası elbette gerçek değildir ancak dünyanın en ilginç göllerinden birisi olarak geçer ve bir insanın girmesi mümkün değildir.
  • Bu göl hayvanları taşa mı çeviriyor? Natron Gölü hayvanları taşa mı çeviriyor, yoksa bir hurafe mi ?

    ALKALİ SEVİYESİ ÇOK YÜKSEK!

    Natron Gölü’nün pH (asit/baz) değeri 10.5 civarındadır ve bu çok yüksek alkalin ortam anlamına gelir. Su son derece aşındırıcı ve sıcaktır. Suyun sıcaklık derecesi 41 dereceye kadar çıkabiliyor. Bu tür ortamlarda yaşamaya adapte olmayan bir canlının derisi ve gözlerini yakabilecek kadar yüksek derecede alkaline sahiptir.
  • Bu göl hayvanları taşa mı çeviriyor? Natron Gölü hayvanları taşa mı çeviriyor, yoksa bir hurafe mi ?

    Göl bu pH değerini çevrede bulunan sodyum karbonat ve benzeri minerallerden kazanır. Sodyum karbonat Antik Yunan döneminde mumyalama da kullanılırdı bu sayede hayvanların veya insanların ölüleri çürümeden kısmen korunurdu.
  • Bu göl hayvanları taşa mı çeviriyor? Natron Gölü hayvanları taşa mı çeviriyor, yoksa bir hurafe mi ?

    FOTOĞRAF EFSANESİ!

    Çıkan efsanelerin aksine hayvanlar elbette taşa dönüşmezler, hatta gölün içerisinde alg birikintileri yaşar. Algler göç eden flamingoları ve sulak kulak kuşları besler.

    Nato gölünün hayvanları taş ediyor iddiası Nick Brandt adlı fotoğrafçının Tahrip Edilmiş Alanlara Doğru isimli kitabından ortaya atılmıştır.
  • Bu göl hayvanları taşa mı çeviriyor? Natron Gölü hayvanları taşa mı çeviriyor, yoksa bir hurafe mi ?

    Brandt kitabında şunları söylemiştir “Natron Gölü'nün etrafında yıkanmış, kuşlardan yarasalara kadar birçok tür keşfettim. Kimse ölüm sebeplerini bilmiyor ancak su çok yüksek soda ve tuz içeriğine sahip. Öyle ki, Kodak film kutularımın boyalarını bile saniyeler içerisinde çıkarabiliyordu. Sahilin kıyısında bulduğum bu hayvanları aldım ve onları sanki o halleriyle yaşıyorlarmış gibi, ölmeden önce, normalde duracakları pozisyonlarına koydum, böylece bir nevi hayata döndürdüm. Ölüm içerisinde yeniden canlandırılmış gibi...”
  • Bu göl hayvanları taşa mı çeviriyor? Natron Gölü hayvanları taşa mı çeviriyor, yoksa bir hurafe mi ?

    FLAMİNGOLARIN YUVASI!

    Hayvanları taş etmesinin aksine Nato gölüne gelen Flamingolar üreme dönemlerinde bu sığ gölde çiftleşme yuvalarını kuruyorlar.
  • Bu göl hayvanları taşa mı çeviriyor? Natron Gölü hayvanları taşa mı çeviriyor, yoksa bir hurafe mi ?

    Tüm bunlara rağmen göle bir insanın girmesi son derece tehlikelidir. Gölün yüksek tuz oranı ve sıcaklığı içerisine giren insanın derisini anında yakabilir.

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