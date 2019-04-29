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Mars Jüpiter karşıt görünümde: Dogmatik tutumlarda artış olabilir. Pratik ve uygulanabilir fikirlere duyulan ihtiyaç belirginleşiyor. Risk alıp ilerlemek, yenilenmek için çabalar artıyor.
Satürn retrosuyla her şeyin yavaşladığını hissedeceğimiz, gecikmelere ve baskılara maruz kalacağımız bir sürece girdik. Bu süreç aynı zamanda bizi gerçeklikle yüzleşmeye zorluyor; kendi gerçeğimizin farkına varıp bu vasıtayla gelen özgürleşme duygusunu yoğun biçimde yaşayacağız. Bu süreçte kaynakları yenilemek ve güç toplamak adına imkanlarımız artıyor. Enerjimizi anlamlı çabalara odaklar, kendimizi korur, onaylanma arzumuzu bırakırsak depresif haller yaşamayız. Karma yöneticisi Satürn geri harekette olduğu bu dönemde ısrarla sürdürdüğümüz yanlışları anlama ve yöntem değişikliği için imkan tanıyor.
Plüton retrosuyla içsel değişim arzusunu güçlendiriyor. Plüton retro olduğunda hayatımızda gerçekten nelerin olduğunu anlayacağımız bir özeleştiri süreci başlar. Durma, anlama ve özümseme imkanı gelişir. Oğlak burcunun temsil ettiği sınırlarını bilme, odaklanma ve üretme konularında zorlanacak olsak da, dikkatimizi dönüşmesi gereken alanlara zorunlu olarak yönlendireceğiz. Yaşamda takındığımız rollerin güne uygunluğu ve mevcut benliğimiz açısından geçerliliğini sınıyoruz.
Boğa’da Yeni Ay açılıyor; sağlam değerler oluşturmak huzurlu ve güvenli ortam yaratma çabası artıyor. Hem maddesel hem de duygusal güvence ihtiyaçlarımız belirginleşiyor ancak Boğa’nın yöneticisi Venüs Koç’ta istikrarsız bir sürece vurgu var. Uygulanabilir ve kalıcı yöntemlere duyulan arzu artsa da uygulama farklı gerçekleşebilir. İçgüdüsel olarak kendimizi yatıştıracağımız, huzur veren, konfor sağlayan ve duyulara hitap eden konulara yönelebiliriz.
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