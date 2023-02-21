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Bu hazırlıklar hayat kurtarıyor! Deprem öncesi evinizde mutlaka almanız gereken önlemler:

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre 12 ili etkisi altına alan 7.7 büyüklüğündeki deprem sebebiyle birçok can kaybı ve bina yıkımı gerçekleşti. Uzmanlar ise deprem öncesi evlerde alınması gereken önlemler konusunda vatandaşlara karşı uyarılarda bulunmaya başladı. İşte olası bir deprem için yapabileceğiniz hazırlıklar ve alabileceğiniz hayat kurtarmada önemli rolü olan önlemler...

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  • Bu hazırlıklar hayat kurtarıyor! Deprem öncesi evinizde mutlaka almanız gereken önlemler:

    BEYAZ EŞYALARINIZI SABİTLEYİN

    Evde deprem önlemlerinden en önemlilerinin başında beyaz eşyaları sabitlemek gelmektedir. Tezgah üzerine yerleştirdiğiniz ve kayma ihtimali yüksek olan beyaz eşyaların altına metal profil koyarak bunların kaymasını önleyebilirsiniz.
  • Bu hazırlıklar hayat kurtarıyor! Deprem öncesi evinizde mutlaka almanız gereken önlemler:

    DOLAPLARINIZI SABİTLEYİN

    Olası bir depreme karşı evin içerisinde bulunan tüm dolaplar duvara ve yanında bulunan diğer dolaplara montelenmelidir. Aynı zamanda duvarlara ya da tavanlara asılan eşyalarında iyice sabitlendiğinden ve güçlü bir kancanın tuttuğundan emin olmalısınız. İçerisinde ağır eşyaların bulunduğu dolap kapaklarınıza mekanik kilitler takmanız daha güvenli olacaktır.
  • Bu hazırlıklar hayat kurtarıyor! Deprem öncesi evinizde mutlaka almanız gereken önlemler:

    EVCİL HAYVANINIZIN HAYATİ EŞYALARINI HAZIR TUTUN

    Evcil hayvanınızın olası kaçma durumuna karşı mikroçipi olduğundan emin olun ve mutlaka boynuna numaranızın yazdığı bir isimlik takın.

    Evcil hayvanınıza içerisinde mama, oyuncak, karne örneği, kullandığı ilaçlar ve suyun olduğu bir deprem çantası hazırlayın.

    Evcil hayvanınızın güvenli bölgelerini iyi öğrenin. Örneğin; havai fişek atıldığı zaman korkup nereye kaçıyor, gök gürültüsünden kaçmak istediği zaman nereyi tercih ediyor? Evcil hayvanınızın kendini güvende hissettiği yerleri öğrenirseniz, deprem sırasında nerede olduğunu tahmin edebilirsiniz.
  • Bu hazırlıklar hayat kurtarıyor! Deprem öncesi evinizde mutlaka almanız gereken önlemler:

    PATLAYICI, YANICI, ZEHİRLİ MADDELERİ SABİTLEYİN

    Zehirli, patlayıcı, yanıcı maddeler düşmeyecek bir konumda sabitlenmeli ve kırılmayacak bir şekilde depolanmalıdır. Bu maddelerin üzerlerine fosforlu, belirleyici etiketler konulmalıdır. Gaz kaçağı ve bundan kaynaklanabilecek yangın ihtimallerine karşı, gaz vanası ve elektrik sigortaları otomatik hale getirilmelidir.
  • Bu hazırlıklar hayat kurtarıyor! Deprem öncesi evinizde mutlaka almanız gereken önlemler:

    ACİL ÇIKIŞ YOLU AÇIK OLMALIDIR

    Deprem anında binayı acilen terk edebilmek için kullanacağınız yolun önünde engel olmamalıdır. Bu yolların önünde engeller varsa mutlaka onları ortana kaldırmalısınız. Geniş çıkış yolları oluşturmalı, dışa doğru açılan kapıları tercih etmelisiniz. Acil çıkış kapınız varsa kilitlememelisiniz.
  • Bu hazırlıklar hayat kurtarıyor! Deprem öncesi evinizde mutlaka almanız gereken önlemler:

    DEPREM ÇANTASI HAZIRLAYIN 

    Deprem çantalarındaki piller, reçeteli ilaçlar, su ve yiyecekler her altı ayda bir tazeleriyle değiştirilmelidir.

    * Su, enerji veren yiyecekler

    * Radyo ve pil

    * El feneri

    * İlk yardım malzemeleri

    * Kişisel reçeteli ilaçlar

    * Bir miktar para

    * Giyecek

    * Kalem, kağıt, düdük ya da bir ikaz sesi çıkaracak alet

    * Telefon rehberi, adres rehberi, harita

    ÖĞRENCİLERİN DEPRAM ÇANTASINDA BULUNMASI GEREKENLER

    * Öğrencilerin aileleriyle ilgili bilgiler

    * Aile fotoğrafı

    * Yiyecek

    * Su
  • Bu hazırlıklar hayat kurtarıyor! Deprem öncesi evinizde mutlaka almanız gereken önlemler:

    DEPREM ANI PLANI YAPILMALI

    Evde yaşayan bireyler ile mutlaka bir deprem anı planı yapılmalıi. Özellikle evde yakalanılan bir deprem için, sık zaman geçirdiğimiz yerlerde bir acil durum planı hazırlamalı ve bu planı belli aralıklarla tatbik etmeliyiz. Bununla birlikte, çök-kapan uygulamasını yapabileceğimiz yerleri belirlemeliyiz. Eğer dışarda yakalanırsak, toplanma alanı ve şehir dışından ulaşabileceğimiz bir kişiyi  belirlemeliyiz.
  • Bu hazırlıklar hayat kurtarıyor! Deprem öncesi evinizde mutlaka almanız gereken önlemler:

    DEPREM ANINDA EVDE NE YAPMALIYIZ?

    Depreme eğer evde yakalandıysanız, nerede olursak olalım “çök-kapan-tutun” olarak özetlenen yaşam üçgeni oluşturma prosedürünü uygulamalıyız.
  • Bu hazırlıklar hayat kurtarıyor! Deprem öncesi evinizde mutlaka almanız gereken önlemler:

    YENİ EV ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

    İyi araştırma yapılmalı,

    Deprem risk seviyesi araştırılmalı,

    Haciz ve ipoteğe dikkat edilmeli,

    Evi görmeden almamalı,

    Binanın bodrum katı rutubetli olmamalı,

    Hazır beton teknolojisi ile üretilen binalar tercih edilmeli,

    Kolon ve perde uygulamalarının doğru yöntemlerle gerçekleştirildiğini öğrenin,

    Binanın üçte birinin toprak altında olmasına dikkat edin,

    Zeminin etüd raporunu inceleyin.

    MTA FAY HARİTASI
  • Bu hazırlıklar hayat kurtarıyor! Deprem öncesi evinizde mutlaka almanız gereken önlemler:

    E-DEVLET AFAD DEPREM RİSKİ SORGULAMA EKRANI

    e-Devlet üzerinden hizmet veren AFAD deprem riski sorgulama sayfası için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

    EVİM DEPREME DAYANIKLI MI?

    AFAD DEPREM TEHLİKE HARİTASI

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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