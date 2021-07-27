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Bu ilçelere dikkat! İstanbul 27 Temmuz su kesintileri! İSKİ açıkladı: İstanbul'da su ne zaman gelecek?

Hızla yükselen hava sıcaklıkları İstanbul'da yaşanan su kesintilerine ve İstanbul barajlarının doluluk oranlarına dair araştırmaları arttırdı. İSKİ, 27 Temmuz Salı günü İstanbul'da yaşanacak son dakika su kesintilerini İstanbullularla paylaştı. 27 Temmuz İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neler? İşte İstanbul planlı su kesintisi duyuruları

Bu ilçelere dikkat! İstanbul 27 Temmuz su kesintileri! İSKİ açıkladı: İstanbul'da su ne zaman gelecek?

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 27 Temmuz 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 27 Temmuz 2021 İSKİ su kesintisi

27 TEMMUZ İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah]
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.07.2021 08:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.7.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 27 TEMMUZ


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