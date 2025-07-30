Bu kez Aydın'da dumanlar yükseldi! Bursa başta olmak üzere bazı illerde kontrol altına alınan orman yangınlarından sonra, bu kez Aydın'da dumanlar yükseldi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 30.07.2025 - 16:31 Güncelleme: 30.07.2025 - 16:31 facebook

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