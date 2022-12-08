Bu kulübe katılmak istemeyeceksiniz: 27 Kulübü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu kulübe katılmak istemeyeceksiniz: 27 Kulübü

Dünyaca ünlü birçok isim tam 27 yaşındayken çeşitli sebeplerden dolayı hayatını kaybetti. Bu tesadüf, hayranlar arasında bu yaşın lanetli olduğuna dair bir inanç başlattı. Bu inanç varlığını hâlâ sürdürüyor. Hayranlar, 27 yaşına basan her ünlü isme "iyi şanslar" diliyor.

ABONE OL
  • Bu kulübe katılmak istemeyeceksiniz: 27 Kulübü

    27'ler Kulübü; genellikle yüksek dozda alkol ve uyuşturucu, cinayet gibi şiddet olayları, intihar veya taşıt kazaları sebebiyle 27 yaşında ölen ünlü müzisyen, sanatçı, oyuncu ve sporculardan oluşuyor.
  • Bu kulübe katılmak istemeyeceksiniz: 27 Kulübü

    Bu yaşlarda hayatını kaybeden ünlü isimlerden sonra hayranlar, böyle bir "lanetin" olduğunu inanıyor.

    Elbette, ortada resmi olarak böyle bir veri yok ancak yine de bir söylem haline gelen 27'ler Kulübünün şöhreti bugün bile devam ediyor.
  • Bu kulübe katılmak istemeyeceksiniz: 27 Kulübü

    İşte, 27'ler Kulübüne üye olan ve genç yaşta aramızdan ayrılan ünlü isimlerden bazıları...
  • Bu kulübe katılmak istemeyeceksiniz: 27 Kulübü

    KURT COBAIN

    Nirvana'nın solisti efsanevi şarkıcı Kurt, 5 Nisan 1994 yılında intihar ederek hayatına son verdi. Eşiyle ve kariyer hayatında sorun yaşayan şarkıcının uyuşturucu problemi de vardı. 
  • Bu kulübe katılmak istemeyeceksiniz: 27 Kulübü

    AMY WINEHOUSE

    Amy Winehouse,, 23 Temmuz 2011'de alkol zehirlenmesinden dolayı vefat etti. Şarkıcının kötü giden bir ilişkisi ve zaten uyuşturucu bağımlılığı vardı. 
  • Bu kulübe katılmak istemeyeceksiniz: 27 Kulübü

    BRIAN JONES

    The Rolling Stones grubunun kurucu üyelerinden biri olan Brian Jones, 3 Temmuz 1969 yılında evinin havuzunda ölü olarak bulundu. Adli tıp raporuna göre boğulma olarak geçse de onu öldürenin uyuşturucu olduğuna dair güçlü bir inanç var.
  • Bu kulübe katılmak istemeyeceksiniz: 27 Kulübü

    JIM MORRISON

    Amerikalı ünlü rock grubu The Doors'un söz yazarlığını ve vokalistliğini yapan Morrison'un kalp krizinden dolayı öldüğü açıklansa da ölümüyle ilgili hâlâ tartışmalar sürüyor. Marrison, 3 Temmuz 1971 yılında aramızda ayrıldı.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.