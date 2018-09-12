Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, teknoloji devleri Google Facebook ve Twitter 'ın aşırılık yanlısı mesajları bir saat içinde kaldırmamaları halinde ağır para cezalarına çarptırılması çağrısında bulundu. Öneri, bu şirketlere yıllık küresel cirolarının yüzde 4'üne kadar çıkabilecek cezalar verilmesini öngörüyor.

Çağrının hedefinde olan bu şirketlerden en büyüğü olan Google'ın yıllık gelirleri 110 milyar dolar olduğu hesaba katıldığında, sözkonusu aşırılık yanlısı içerikleri bir saat içinde kaldırmaması durumunda Google, 4.4 milyar dolarlık cezayla karlşı karşıya kalabilecek. Facebook'un 2017 yılındaki toplam yıllık geliri 40 milyar doları aşarken, Twitter ise geçen yıl 2.4 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

Jean-Claude Juncker, yıllık 'Birliğin Durumu' konuşmasında bir saatin mesajların yıkıcı olma potansiyeli açısından "belirleyici bir zaman aralığı" olduğunu söyledi.

İnternet şirketlerine radikal mesajları silme konusunda daha hızlı davranmaları için üç ay süre verilmişti. Ancak AB yetkilileri bu şirketlerin gerekli adımları atmadığını ifade ediyor.

Juncker'in yeni önerisi, yetkililerin aşırılığı teşvik ettiği ya da desteklediğini düşündüğünü radikal mesajlar konusunda internet şirketlerini derhal harekete geçmeyi zorlamayı hedefliyor.

ONAY BEKLENİYOR Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker'in getirdiği önerinin, Avrupa Birliği ve Avrupa Parlamentosu'nun onayı alması gerekiyor. Bu durumda, internet şirketleri içeriklerin denetimi için yeni mekanizmalar geliştirmek zorunda kalacak. Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker'in getirdiği önerinin, Avrupa Birliği ve Avrupa Parlamentosu'nun onayı alması gerekiyor. Bu durumda, internet şirketleri içeriklerin denetimi için yeni mekanizmalar geliştirmek zorunda kalacak.

İnternet platformları ayrıca, bu konuda attıkları adımları gösteren yıllık şeffaflık raporları yayımlayacak. İçerik sağlayıcıların kaldırma kararına itiraz hakları olacak.

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