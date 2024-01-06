Haberler Yaşam Bu mutfak hatasından kaçının: Buzdolabında muhafaza etmemeniz gereken yiyecekler

Bu mutfak hatasından kaçının: Buzdolabında muhafaza etmemeniz gereken yiyecekler Çoğu insan, yiyeceklerini uzun süre koruyabilme yolunun onları buzdolabında tutmak olduğunu düşünür. Bu durum çoğu yiyecek için geçerli olsa da bazı yiyecekler asla buzdolabında saklanmamalıdır. Peki hangi yiyeceklerin saklanmaması gerektiğini biliyor musunuz? İşte sizin için buzdolabına koymamanız gereken yiyecekler... Habertürk Giriş: 06.01.2024 - 12:15 Güncelleme: 06.01.2024 - 12:15 facebook

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Günlük hayatta sonucunu düşünmeden uyguladığımız bazı alışkanlıklar vardır, bunlardan birisi de neredeyse her yiyeceği buzdolabında muhafaza etmeye çalışmaktır. Ancak bazı yiyecekler bu soğuk ortamlarda lezzetlerini kaybedebilir veya bozulabilir. İşte, buzdolabında saklamamanız gereken bazı yiyecekler...

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SOĞAN Soğan gibi gıdalar, iyi havalandırılmış bir ortama ihtiyaç duyar. Soğanları bütün halde buzdolabında tutmak nemlenmesini sağlar ve emici bir sebze olduğundan, eklenen nem bir şekilde içinde sıkışıp kalarak soğanın içinin yumuşamasına sebep olur, bu da soğanı bozar.