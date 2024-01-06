Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Bu mutfak hatasından kaçının: Buzdolabında muhafaza etmemeniz gereken yiyecekler

        Bu mutfak hatasından kaçının: Buzdolabında muhafaza etmemeniz gereken yiyecekler

        Çoğu insan, yiyeceklerini uzun süre koruyabilme yolunun onları buzdolabında tutmak olduğunu düşünür. Bu durum çoğu yiyecek için geçerli olsa da bazı yiyecekler asla buzdolabında saklanmamalıdır. Peki hangi yiyeceklerin saklanmaması gerektiğini biliyor musunuz? İşte sizin için buzdolabına koymamanız gereken yiyecekler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2024 - 12:15 Güncelleme: 06.01.2024 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Günlük hayatta sonucunu düşünmeden uyguladığımız bazı alışkanlıklar vardır, bunlardan birisi de neredeyse her yiyeceği buzdolabında muhafaza etmeye çalışmaktır. Ancak bazı yiyecekler bu soğuk ortamlarda lezzetlerini kaybedebilir veya bozulabilir. İşte, buzdolabında saklamamanız gereken bazı yiyecekler...

        2

        SOĞAN

        Soğan gibi gıdalar, iyi havalandırılmış bir ortama ihtiyaç duyar. Soğanları bütün halde buzdolabında tutmak nemlenmesini sağlar ve emici bir sebze olduğundan, eklenen nem bir şekilde içinde sıkışıp kalarak soğanın içinin yumuşamasına sebep olur, bu da soğanı bozar.

        3

        KAHVE

        Kahve, hava geçirmez bir kapta saklanmalıdır. Hava, ışık ve nem kahveyi bozduğu için kabın karanlık olması veya en azından ışık geçirmemesi gerekir. Ayrıca kahve çekirdekleri ve telveleri soğutulduğunda kuru ve tatsız hale gelir bu yüzden buzdolabına konulmamalıdır.

        4

        MUZ

        Belki de buzdolabına koymanız gereken en son meyve muzdur. Muz, buzdolabında çabuk kararır ve içi mukusumsu yumuşak bir yapıya döner. Muzlar dışarıda serin bir alanda bekletilmelidir.

        5

        SARIMSAK

        Sarımsak toplanır ve kurutulur, bu nedenle raf ömrünü uzatmak için kuru bir yerde saklamak gerekir. Sarımsağı buzdolabında saklamak küflenmesine sebep olabilir.

        6

        PATATES

        Patates, serin ve kuru bir yerde saklanmayı tercih eder. Bol havalandırma olmasına dikkat edilmelidir ve tamamen hava alacak şekilde bekletilmelidir. Yani buzdolabında saklamak patatesleri çabuk çürütebilir. Ayrıca içerisindeki nişasta şekere dönüşür erken filizlenmeden dolayı acı bir tat ortaya çıkar.

        7

        DOMATES

        Buzdolabının içindeki soğukluk, domatesin tüm lezzet ve aromasını bozar. Florida Üniversitesi tarafından 2016 yılında yapılan bir araştırmaya göre, bir hafta boyunca buzdolabında saklanan domateslerde kimyasal bozulma nedeniyle lezzet değişikliklerinin olduğu gözlendi.

        8

        UN

        Un hava geçirmez bir kapta veya plastik bir torbada saklanmalıdır. Beyaz un, iki yıla kadar dayanır bu nedenle onu buzdolabında saklamanıza gerek yoktur.

        9

        ZEYTİNYAĞI

        Zeytinyağı, buzdolabı gibi soğuk alanlarda donmuş ve topaklı bir hale gelir. Zeytinyağını saklamanın en iyi yolu, onu hava geçirmez bir şişenin içine doldurup serin ve karanlık bir dolaba koymaktır.

        10

        PATLICAN

        Patlıcan buzdolabında saklandığında çukurlaşma, morarma ve içerisinde kahverengi tohumlar meydana gelir. Hem lezzet hem de dokusu olumsuz etkilenir. Ayrıca patlıcanlar yüksek etilen üretimine sahip muz, kavun gibi meyvelere yakın depolanırsa aşırı olgunlaşabilir.

        11

        FESLEĞEN

        Fesleğeni buzdolabında saklamak onu tatsız hale getirir. Fesleğenin raf ömrünü uzatmak için onu bir kavanoza veya pencere kenarındaki güzel bir vazoya koyabilirsiniz. Ayrıca dışarıda tuttuğunuzda filizlenmeye de başlayabilir ve fesleğeni ekebilirsiniz.

        12

        AVOKADO

        Avokadolar genellikle sert olduklarında toplanır ve zamanla oda sıcaklığında kendi kendine yumuşadığında tüketilir. Buzdolabında saklanan avokadolar olgunlaşmayacağından yiyemezsiniz bu yüzden avokadolar, olgunlaştıktan sonra buzdolabı kullanışlı olur.

        Kaynak: Herald Weekly, Kitchen Aid, Times of India

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kaçırılan öğrenci servisindeki panik anları kamerada!
        Kaçırılan öğrenci servisindeki panik anları kamerada!
        Transferde sıcak gelişme!
        Transferde sıcak gelişme!
        Kurye, kargo sahibine taciz mesajı attı! Kargo şirketine 250 bin TL ceza!
        Kurye, kargo sahibine taciz mesajı attı! Kargo şirketine 250 bin TL ceza!
        Ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı
        Ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı
        Ayla Algan'a veda
        Ayla Algan'a veda
        "Bu takımı hiç kimse ayağa kaldıramaz"
        "Bu takımı hiç kimse ayağa kaldıramaz"
        ABD'de havada büyük panik: Uçağın penceresi havada patladı
        ABD'de havada büyük panik: Uçağın penceresi havada patladı
        Komşu'ya 'Golden Visa' ilgisi
        Komşu'ya 'Golden Visa' ilgisi
        4 uzatmalı tarihi maç!
        4 uzatmalı tarihi maç!
        Yüzde 48 artışla başladı
        Yüzde 48 artışla başladı
        Van Bronckhorst defteri kapandı!
        Van Bronckhorst defteri kapandı!
        "TFF Başkanı istifa etmeli"
        "TFF Başkanı istifa etmeli"
        Askerlik borçlanmasına vergi iadesi
        Askerlik borçlanmasına vergi iadesi
        Köprüde scooter!
        Köprüde scooter!
        "Federasyon nerede derse o zaman oynarız"
        "Federasyon nerede derse o zaman oynarız"
        Kombo virüs salgını: Yeniden maske takma zamanı mı?
        Kombo virüs salgını: Yeniden maske takma zamanı mı?
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu