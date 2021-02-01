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HaberlerGündem3. SayfaKİMLİK KRİZİ! Son dakika: Sokağa çıkma yasağını deldi, kaos çıkardı
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Bu neyin inadı! Kimlik vermedi! Kriz geçirdi!

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasında, bir kadın kimlik vermemek için sinir krizi geçirip dakikalarca polis ekiplerine direndi. Sinir krizi geçiren kadın kendisini ikna etmeye çalışan ekiplere zor anlar yaşattı. Kadına para cezası uygulandıktan sonra hakkında soruşturma başlatıldı

KİMLİK KRİZİ! Son dakika: Sokağa çıkma yasağını deldi, kaos çıkardı
Bu neyin inadı! Kimlik vermedi! Kriz geçirdi!
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İHA

Bursa'da merkez Yıldırım ilçesi Kurtoğlu Mahallesi'nde "pes" dedirten bir olay meydana geldi. Kısıtlama sebebiyle devriye gezen polis ekipleri, gece saatlerinde sokakta yürüyen Yasemin T.'nin (26) durumundan şüphelenerek kimlik istedi.

ÇOK SAYIDA POLİS BÖLGEYE GELDİ

İHA'da yer alan habere göre kimliğini vermek istemeyen Yasemin T., polis ekiplerinin ikazlarına uymayarak sinir krizi geçirdi.

Yasemin T.'nin zorluk çıkarması üzerine, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

KENDİSİNE ZARAR VERMEYE BAŞLADI

Yasemin T., yaklaşık yarım saat süren ikna çabalarına uymadı. Yasemin T.'nin kendine zarar vermeye başlaması üzerine polis ekipleri, Yasemin T.'yi zor kullanarak gözaltına aldı.

PARA CEZASI VE SORUŞTURMA

Karakola götürülen genç kadına sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak suçundan 3 bin 150 TL para cezası uygulanırken, ekiplere zorluk çıkardığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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