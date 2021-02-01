Bu neyin inadı! Kimlik vermedi! Kriz geçirdi!

Bursa'da merkez Yıldırım ilçesi Kurtoğlu Mahallesi'nde "pes" dedirten bir olay meydana geldi. Kısıtlama sebebiyle devriye gezen polis ekipleri, gece saatlerinde sokakta yürüyen Yasemin T.'nin (26) durumundan şüphelenerek kimlik istedi.
ÇOK SAYIDA POLİS BÖLGEYE GELDİ
İHA'da yer alan habere göre kimliğini vermek istemeyen Yasemin T., polis ekiplerinin ikazlarına uymayarak sinir krizi geçirdi.
Yasemin T.'nin zorluk çıkarması üzerine, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
KENDİSİNE ZARAR VERMEYE BAŞLADI
Yasemin T., yaklaşık yarım saat süren ikna çabalarına uymadı. Yasemin T.'nin kendine zarar vermeye başlaması üzerine polis ekipleri, Yasemin T.'yi zor kullanarak gözaltına aldı.
PARA CEZASI VE SORUŞTURMA
Karakola götürülen genç kadına sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak suçundan 3 bin 150 TL para cezası uygulanırken, ekiplere zorluk çıkardığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
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