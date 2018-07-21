İşadamı Burak Törer ile aşk yaşayan Gülben Ergen, yaklaşık 20 yıl sonra ilk kez bikiniyle görüntülendi. Bodrum Gündoğan'daki evinin balkonunda telefonla konuşurken paparazzilere yakalanan 3 çocuk annesi Ergen, formuyla parmak ısırtıyor.
İki çocuk annesi Çağla Şıkel, her yaz döneminde olduğu gibi bu yıl da fit vücuduyla gazete sayfalarında kendisine yer bulmayı başardı.
39 yaşındaki ünlü manken, formunu düzenli olarak fitness ve yoga yapmaya borçlu.
Yaz tatilini Dalaman'da geçiren Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan, denizin ortasında verdiği pozlarla kusursuz fiziğini gözler önüne serdi.
Fotoğrafları gören pek çok kişinin “Yerli Kim Kardashian” benzetmelerine maruz kalan Selen Görgüzel Alkan, haftanın en az üç günü düzenli olarak fitness yapıyor.
Bodrum'da tatil yapan Ece Erken, Instagram hesabından kendi vücudunu sansürlediği bir fotoğraf paylaştı. Takipçilerinin tepkisini çeken Erken, "İstediğim fotoğrafı sansürlerim. Düşünce özgürlüğü diye zırvalayanların buna saygı duymalarını bekliyorum" dedi.
Aradan bir kaç gün geçtikten sonra oğlu Eymen ile birlikte denizde bikinili vaziyette çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Ece Erken, dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.
Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği 'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı' filminin kadrosuna dahil olan Ekin Türkmen, çekimler öncesi arkadaşlarıyla birlikte Çeşme'de tatile çıktı. Ünlü oyuncu sahilde kusursuz fiziğini gözler önüne serdi.
Mide rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz yıl ameliyat olarak 17 kilo veren İrem Derici, bu yaz adeta geçmiş yılların acısını çıkartıyor. Kendine olan özgüveni yerine gelen şarkıcı tatil için gittiği Ölüdeniz'de bikinisiyle birbirinden cesur pozlar verdi.
Son olarak komedi türündeki 'Cebimdeki Yabancı' filmiyle seyirci karşısına çıkan Leyla Lydia Tuğutlu, sıfır makyaj ile teknede seksi bir poz verdi.
SHOW TV'nin milyonları ekran başına toplayan dizisi Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz, dizi sezon finali yapar yapmaz soluğu Amerika'da aldı. Burada oyunculuk eğitimi alan güzel oyuncu Las Vegas'ta çektirdiği bikinili fotoğrafla yürekleri hoplattı.
Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, kardeşi Buket Dizer ile birlikte Uzak Doğu turuna çıktı. Tayland'ın dünyaca ünlü adası Phuket'i karış karış gezen ünlü stil danışmanı sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla büyük ilgi gördü.
Berrak Tüzünataç, kaldığı otelin odasında aynanın karşısında çektirdiği bu fotoğraf ile adından söz ettirdi.
Tan Taşçı, yeni sevgilisiyle Bodrum tatilinde ilk kez görüntülendi. İkilinin birlikte yoga yaptığı fotoğraflar oldukça ses getirdi.
İsmi henüz öğrenilmeyen Tan Taşçı'nın yeni sevgilisi fiziğiyle dikkat çekti.
Bodrum Türkbükü'nde bir yatta görüntülenen Songül Karlı, gençlere taş çıkartan fiziği ve derin göğüs dekolteli bikinisiyle tüm gözleri üzerinde toplamayı başardı.
2013-2017 yılları arasında Galatasaray'da top koşturan Wesley Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau, bu yaz tatilinin bir kısmını Meksika'nın Quintana Roo eyaletinde bulunan Cancún şehrinin çeşitli plajlarında geçirdi. Her fırsatta Türkiye'ye olan özlemini dile getiren Cabau, sosyal medya hesabından Türk taraftarlarla sohbet etmeyi de eksik etmiyor.
Kendisi gibi oyuncu olan Kenan Ece ile evli olan Canan Ergüder, yaz tatilini eşiyle birlikte Bodrum'da geçiriyor. Geçtiğimiz aylarda 'Demir' adını verdikleri oğlunu kucağına alan ünlü oyuncunun doğum sonrası kilolarından henüz kurtulamadığı görüldü.
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