Bu pozlar çok konuşuldu

Sezonun yorgunluğunu Bodrum ve Çeşme başta olmak üzere yurtiçi ve yurtdışında farklı yerlerdeki plajlarda atan ünlü isimler mayolu ve bikinili görüntüleriyle boy gösteriyor. Kimisi fit vücuduyla kimi de aldıkları kilolarla gündem oldu. Gülben Ergen'den Dilan Çiçek Deniz'e, İrem Derici'den Selen Görgüzel Alkan'a kadar pek çok ünlü kadın, sosyal medyaya ve paparazzi objektiflerine yansıyan fotoğraflarıyla yaza damga vuruyor. Habertürk'ten Arif Hür'ün haberi....