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Bu tohumla kansere savaş açın! Kolesterolü düşürüp, diyabeti kontrol eden antioksidan deposu

İnsan sağlığının korunması açısından tohumların mucizevi gücünü keşfedin. Binlerce yıldır hastalıkları önlemede ilaç niyetine kullanılan besinler arasında yer alan keten tohumu içerisinde bulundurduğu faydalı vitaminler sayesinde adeta bir şifa kaynağı niteliği taşıyor. Özellikle son dönemde fazlalaşan hastalıkları önlemek için bu mucize tohumun şifalı gücünden yararlanın. Düzenli tüketildiğinde kolesterolü düşürüp, diyabeti kontrol eden antioksidan deposu tohum tam bir kanser savar niteliğinde! İşte lif, Omega 3 ve Omega 6 yağ asitleri alfa linolenik asit zengini keten tohumunun faydaları…

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  • Bu tohumla kansere savaş açın! Kolesterolü düşürüp, diyabeti kontrol eden antioksidan deposu

    Kilo vermek ve zayıflamak için diyet listelerinde sıklıkla bulundurduğumuz keten tohumunun tam bir şifa kaynağı olduğunu biliyor muydunuz? Zayıflamak için başvurulan bu besinin insan sağlığı üzerindeki faydaları saymakla bitmiyor. Vücuttaki ödemin atılmasını sağlayarak hazımsızlığı gideren keten tohumu kardiyovasküler hastalıklar, iltihaplanma, artrit, alerji, astım ve diyabet gibi birçok hastalık ile savaşmaya yardımcı oluyor. Ketengiller familyasından bitkiler arasında yer alan keten tohumu da mucizevi besinler arasında gösterilebilir. Yağ formunda da tüketilebildiği bilinmekte olan keten tohumunun içeriğinde barındırdığı magnezyum, E vitamini, potasyum, çinko, B12, bakır gibi vitaminler ile alfa linolenik asit gibi yağ asitleri sayesinde bağışıklığı güçlendirici özelliği olduğu bilinmektedir.
  • Bu tohumla kansere savaş açın! Kolesterolü düşürüp, diyabeti kontrol eden antioksidan deposu

    KETEN TOHUMU NEDİR?

    Binlerce yıldır ilaçların ana maddesi olarak kullanılan bitkiler ve tohumlar insan sağlığı için inanlımaz faydalar sunuyor. İlaç sanayisinde kullanılan bu bitki ve tohumları beslenme listelerimize ekleyerek günlük yaşantımızda mutlaka tüketmeliyiz. İnsan sağlığını koruma ve genç tutmada en etkili yöntem doğal gıdalardan geçiyor. Özellikle endüstriyel ürünlerin giderek arttığı son dönemlerde doğadan gelen sağlıklı bitkiler ve tohumları sıklıkla beslenme listenizde yer almalı.

    Diyet listelerinin bir numaralı tercihi olan keten tohumu, göbek eritme konusunda oldukça başarılı. Elbette her şeyde olduğu gibi fazlasının zararlı olduğu bilinmekle birlikte dozunda kullanıldığında sağlık bakımından tam bir şifa niteliğinde. Keten bitkisinin anavatanı Türkiye olduğundan dolayı oldukça şanslıyız. Ülkemiz dışında Suriye, Irak ve Mısır gibi ülkelerde doğal olarak yetişmektedir ama genel olarak Avrupa, Asya ve Amerika kıtalarında yetiştiriciliği yapılmaktadır.
  • Bu tohumla kansere savaş açın! Kolesterolü düşürüp, diyabeti kontrol eden antioksidan deposu

    Keten tohumu bitkisinin bileşiminde, sabit yağlar, protein, müshil etkisi yaratan maddeler, linamarin bulunur. Keten tohumundan elde edilen keten yağının içeriğinde ise beziryağı ve oleum lini asitleri bulunur. Keten tohumu içerisinde bulundurduğu bileşenler sayesinde en şifalı bitkiler arasında yer alır. Keten tohumu kanser ve felç gibi ciddi hastalıklarda büyük oranda tedavi edici özelliği bulunmaktadır. Keten bitkisi, ılıman iklimi ve kireçli toprakları sever. Yaz aylarında toplanan meyvelerin tohumlarından elde edilen kısım ise şifa niyetine kullanılmaktadır.

    Ilıman bir iklim olan Akdeniz ikliminde yetişen keten tohumu bitkisi uzun boylu ve gösterişli mavi çiçeklere sahiptir. Bu mavi çiçeklerin tohumlarında yaklaşık 2-3 tane susama benzeyen taneler oluşur. Bunlar keten tohumudur. Keten tohumu Omega-3 açısından zengin besin kaynaklarının başında gelir. Hayvansal kaynaklar dışında B12 vitaminine sahip olan en önemli bitkisel kaynaktır. Keten tohumu tohum halinde tüketilebildiği gibi öğütülmüş olarak keten tohumu yağı şeklinde de tüketilebilir. Kilo vermek isteyenlerin ve vejetaryen beslenenlerin özellikle sıklıkla tükettikleri keten tohumu, diyet lifleri, Omega 3 ve Omega 6 yağ asitleri alfa linolenik asit bakımından da zengindir.

    Sağlıklı bir vücut sistemine sahip olmak için günde en az 30-40 gram keten tohumu gibi lifli gıdalar tüketmelisiniz. Keten tohumu lifli gıdalar için en güzel besinlerin başında gelir.
  • Bu tohumla kansere savaş açın! Kolesterolü düşürüp, diyabeti kontrol eden antioksidan deposu

    KETEN TOHUMUNUN FAYDALARI NELER?

    Keten tohumu doğanın bizlere sunduğu en şifalı besin kaynaklarından biridir. Keten tohumu İbrahim Saraçoğlu tarafından da sıklıkla tavsiye edilmektedir. Bitkilerin ve tohumların sağlık üzerindeki muhteşem etkileri kuşkusuz çok fazla. Son zamanlarda sıklıkla duymaya başladığımız keten tohumunun faydalalar nelerdir? İşte keten tohumu yararları ve bu mucizevi besin hakkında merak edilen bilgiler…

    İşte keten tohumunun faydaları:

    - Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü tarafından keten tohumunun kanseri önleyici gıdalar arasında yer aldığı belirtilmiştir. İçeriğinde bulunan yağ asitleri, vitamin, mineral ve anti oksidan maddeler sayesinde kanserden koruduğu bilinmektedir. Bu nedenle oldukça mucizevi bir besin olduğu ve tüketilmesi gereken gıdalar arasında yer aldığı söylenebilir.

    - Son zamanlarda oldukça yaygınlaşan kanser hastalığına karşı korur.

    - İçinde yüksek miktarda omega 3 yağ asidi bulunduran keten tohumu kalp sağlığının korunmasına katkıda bulunur. Aynı zamanda kötü kolesterolün düşürülmesinde de rol oynar.

    - Kalp-damar hastalıklarının önüne geçilmesine yardımcı olduğu bilinmektedir.

    - İltihap azaltıcı özellikleri vardır. Romatoid artrit gibi hastalıkların önüne geçilmesinde etkin rol sağlayabildiği, bu gibi hastalıkların semptomlarının azaltılmasına da yardımcı olabildiği bilinmektedir. Romatoid artrit hastaları tarafından kapsül olarak, tohum olarak ya da yağ formunda tüketilebilir.

    - Yapılan bir araştırma sonucunda keten tohumunun radyasyon etkilerini azalttığı da bildirilmiştir. Fakat veriler yalnızca farelerden elde edilmiş bilgilerle sınırlıdır.

    - Kan şekerini düşürücü özelliği vardır.

    - Menopoz şikayetlerini azaltmaktadır.

    - Kan sulandırıcı özelliği bulunmaktadır.

    - Kolesterolü düşürücü etkisi vardır.

    - Lifli yapısından dolayı kabızlık sorununa bire birdir.

    - Aksioksidan içerdiği için kalbin dostudur.

    - Kadın hormonlarını dengelemek için kullanılan bir besindir.

    - Vitamin, mineral ve alfa-linolenik asit açısından depo olan keten tohumu, bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

    - Yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sağlığı için çok önemlidir. Keten tohumu metabolizmanın çalışması için oldukça yararlıdır. Özellikle kabızlığın önlenmesinde ve geçirilmesinde etkin rol oynar.

    - Zengin içeriği nedeniyle bağırsakları çalıştırarak kilo vermeye yardımcı olur.

    - Keten tohumunun yüksek oranda müsilaj içerir. Müsilaj suda çözünen ve bağırsak yolu için oldukça faydalı bir liftir. Müsilaj sayesinde besinler mideden ince bağırsağa hızlı bir şekilde geçmez. Bu da besin emilimini arttırır.

    - Ayrıca keten tohumunda bulunan çözünebilir ve çözünmez lifler kolon detoksifikasyonunu ve yağların erimesini destekler; tatlı krizini azaltmaya yardımcı olur.
  • Bu tohumla kansere savaş açın! Kolesterolü düşürüp, diyabeti kontrol eden antioksidan deposu

    KABIZLIĞI ÖNLER

    Keten tohumu, yüksek lif içeriği sayesinde kabızlık gibi sindirim problemlerine yardımcı olur. Keten tohumu yüksek lif içeriği ile kabızlık için iyi bilinen bir çözüm iken, bunlardan elde edilen yağ da sağlıklı sindirimi teşvik eder ve kabızlıktan kaynaklanan rahatsızlıktan kurtulma sağlar. Keten tohumu yağı, kolon sağlığı için iyidir ve sert dışkıların azaltılmasında yardımcı olur. Omega-3 yağ asitleri, folat, manganez, bakır, fosfor ve B6 vitamini açısından zengindir.
  • Bu tohumla kansere savaş açın! Kolesterolü düşürüp, diyabeti kontrol eden antioksidan deposu

    KİLO VERDİRİR

    Kilo kaybı için keten tohumu yağı kullanmanın çok etkili olduğunu biliyor muydunuz? Keten tohumu diğer tüm fındık ve tohumlar gibi keten tohumu da 1 kg'lık 3g ile sağlıklı ve diyetsel yağlar açısından zengindir. Böylece gün boyunca sizi tam tutarak iştahınızı azaltmaya yardımcı olur. Daha fazla kalori yakan kas kütlesini oluşturmaya yardımcı olur. Yüksek lif içeriği sağlıklı sindirime yardımcı olur ve bu nedenle kilo kaybını tamamlar. Yapılan araştırmalara göre keten tohumu ve ceviz obeziteyi önler ve kilo vermeye yardımcı olur. Keten tohumunda bulunan sağlıklı yağlar ve lif, uzun süre tok tutarak daha az kalori almanızı sağlar.

    Ayrıca iltihabı azaltır.

    Kilo vermek için salatalarınıza, çorbalarınıza, smoothielerinize birkaç çay kaşığı çekilmiş keten tohumu ekleyerek tüketebilirsiniz.
  • Bu tohumla kansere savaş açın! Kolesterolü düşürüp, diyabeti kontrol eden antioksidan deposu

    KANSER RİSKİNİ ÖNLER

    Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü tarafından keten tohumunun kanseri önleyici gıdalar arasında yer aldığı belirtilmiştir. Keten tohumu ile ilgili yapılan bu araştırmada; meme kanseri riskini düşürebildiği ve tümörün boyutunu küçültebildiği belirtilmiştir. Fakat meme kanserine karşı yararlarını doğrulamak için daha fazla klinik deneye ihtiyaç vardır. Ayrıca yapılan araştırmalar, öğütülmüş ketenin liganda yönünden zengin olduğu için prostat kanseri ile mücadele eden erkekler için çok faydalı olduğunu göstermiştir.

    Çalışmalar, keten tohumu meme kanseri, prostat kanseri ve kolon kanserine karşı koruma sağladığını göstermiştir. Keten tohumu, hormonlara duyarlı kanserlere karşı koruma sağlayan Liganlar içerir. Liganlar ayrıca, hormon metabolizmasında rol oynayan enzimleri de bloke eder ve tümör hücrelerinin büyümesini inhibe eder.
  • Bu tohumla kansere savaş açın! Kolesterolü düşürüp, diyabeti kontrol eden antioksidan deposu

    KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR

    Uzmanlar keten tohumu tüketmenin kolesterol seviyesini düşürebileceğini belirtiyor. Keten tohumunda bulunan çözünebilir lif, yağ ve kolesterolü sindirim sistemine hapseder. Çözünebilir lif aynı zamanda kolesterolden oluşan safrayı da safra kesesine hapseder.

    Keten tohumu içeriğindeki omega-3 yağ asitleri ve lignansın, postmenopozal kadınlarda, LDL (kötü) kolesterol seviyelerini azalttığı bulunmuştur. Keten tohumunda bulunan çözünebilir lif ayrıca gastrointestinal fonksiyonların korunmasına yardımcı olur ve çözünmeyen lif, LDL (kötü) kolesterol seviyelerini düşürerek kalbin sağlıklı kalmasında hayati bir rol oynar.

    Sebzeler, meyveler ve kepekli tahıllar açısından zengin bir diyet, vücudumuzdaki kolesterol seviyesini azaltmak için oldukça etkilidir.  Keten tohumu yağı içinde bulunan Omega-3, vücuttaki kötü kolesterol miktarını azaltmaya yardımcı olur.

    Romatizmal hastalıkları önler. Keten tohumu yağı içindeki omega-3 yağ asitleri, romatizmal hastalıklarınızı azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca şişliğin giderilmesine yardımcı olabilir. Asitlerin eklemlerdeki sertliği ve osteoartritli hastaların yürüyebilme hızını azaltmada yardımcı olabileceği bulunmuştur.
  • Bu tohumla kansere savaş açın! Kolesterolü düşürüp, diyabeti kontrol eden antioksidan deposu

    DİYABETİ KONTROL ETMEYE YARDIMCI OLUR

    Keten tohumu, hem çözünür hem de çözünmeyen diyet lifi açısından zengin bir kaynaktır. Keten tohumunun bu özelliği, diyabet hastası kişilerde normal kan şekeri seviyelerini korumada etkilidir.
  • Bu tohumla kansere savaş açın! Kolesterolü düşürüp, diyabeti kontrol eden antioksidan deposu

    CİLT VE SAÇ SAĞLIĞI İÇİN BİREBİRDİR

    Keten tohumu besin olarak tüketildiğinde ya da cilde dışarıdan uygulandığında cilt için oldukça yararlı gıda maddeleri arasında yer almaktadır. Besin olarak tüketildiğinde içeriğindeki antioksidan maddeler cilde parlaklık kazandırır.

    Maske olarak da çeşitli formlarda kullanılabilmektedir. Keten tohumu maskesinin cilde pürüzsüzlük kazandırdığı bilinmektedir. Aloe vera ya da çia tohumu gibi diğer maddelerle karıştırılarak hazırlanan keten tohumu maskesi haftada 1 kere cilde düzenli olarak uygulandığında cildi gençleştirici ve sıkılaştırıcı etkisi de gözlemlenmektedir.

    Sağlıklı bir cilt, sağlıklı saçlar ve tırnaklar istiyorsanız günde 2 yemek kaşığı keten tohumu veya 1 yemek kaşığı keten tohumu yağı tüketebilirsiniz.
  • Bu tohumla kansere savaş açın! Kolesterolü düşürüp, diyabeti kontrol eden antioksidan deposu

    Keten tohumunda bulunan sağlıklı yağlar cildinize ve saçlarınıza ihtiyacı olan yağı sağlar. Ayrıca içerdiği B vitamini cilt kuruluğunu önleyerek akne, rosacea (gül hastalığı) ve egzama gibi hastalıklara iyi gelir.

    Keten tohumu göz kuruluğu sendromunu için de önerilir.

    Günde 1-2 yemek kaşığı keten tohumu yağı tüketerek cilt sağlığınız destekleyebileceğiniz gibi cildinize de uygulayabilirsiniz.

    Keten tohumu yağı, sivilce, rosacea ve egzama durumlarında iltihaplı cilt alanlarını iyileştirebilir. Bu yağın tropikal uygulaması güneş yanıklarını etkili bir şekilde iyileştirir.
  • Bu tohumla kansere savaş açın! Kolesterolü düşürüp, diyabeti kontrol eden antioksidan deposu

    GENEL SAĞLIĞI KORUR

    Keten tohumu, çoğu B kompleks vitamin ve E vitamini ile magnezyum, potasyum ve demir gibi mineraller bakımından zengindir.

    E vitamini sağlıklı cilt ve kemikler için etkili bir vitamindir. Potasyum sinir sağlığını korur ve demir, kırmızı kan hücrelerinin ve genel metabolizmayı etkileyen birçok enzimin hayati bir bileşenidir.

    Keten tohumu, vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin bir besindir. Kalp sağlığından tutun da kilo vermeye kadar pek çok alanda yarar sağlar.

    Keten tohumu B, C, E ve K vitaminleri, kalsiyum, bakır, demir, magnezyum bakımından oldukça faydalı bir gıdadır. Bununla birlikte Omega-3 bakımından da depo görevi görür. Bu nedenle, keten tohumunu beslenme programınıza gönül rahatlığıyla dahil edebilirsiniz. Yağlı bir tohum olduğu için kalorisi fazladır. Fakat yeterli miktarda kullanıldığında, lifli yapısından dolayı vücut fonksiyonlarına oldukça faydası dokunur.
  • Bu tohumla kansere savaş açın! Kolesterolü düşürüp, diyabeti kontrol eden antioksidan deposu

    GLUTEN İÇERMEZ

    Gluten içeren tahılları anti-inflamatuar keten tohumuyla değiştirebilirsiniz. Çölyak hastalığınız veya gluten duyarlılığınız varsa keten tohumu çok iyi bir besin. Ayrıca deniz ürünlerine alerjiniz varsa keten tohumu iyi bir omega-3 kaynağıdır.

    YÜKSEK LİF İÇERİR

    Keten tohumu, kan şekeri seviyesini kontrol altında tutar. Lif içeriği sayesinde tok tutar ve fazla kalori alımını engeller.
  • Bu tohumla kansere savaş açın! Kolesterolü düşürüp, diyabeti kontrol eden antioksidan deposu

    BAĞIRSAK SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİ

    Çalışmalar omega-3'lerin, özellikle kolon kanserinde kanser hücrelerinin çoğalmasını önlediğini kanıtlamıştır. Böylece, keten tohumu yağı içindeki AHA içeriği, kolon kanseri gibi kolon bozukluklarının tedavisi için faydalı.
  • Bu tohumla kansere savaş açın! Kolesterolü düşürüp, diyabeti kontrol eden antioksidan deposu

    KETEN TOHUMUNUN ZARARLARI VAR MIDIR?

    Keten tohumu çok faydalı gıdalar arasında yer alsa da her besin gibi özellikle aşırı derecede tüketiminden kaçınılması gereken maddeler arasındadır. Özellikle bazı kişiler için keten tohumu tüketimi tehlikeli de olabilmektedir. Hamilelerin keten tohumu tüketmeden önce doktorlarına danışmaları gerekmektedir. Ayrıca, kan sulandırıcı kullananlar, iltihap giderici ilaç kullananlar ve kolesterol ilacı kullanan kişilerin de keten tohumu tüketmeden önce doktorlarına danışmaları gerekmektedir. Aksi taktirde bu ilaçlarla çeşitli etkileşimlere girerek ilaçların etkilerinin artması gibi istenmeyen sonuçlara yol açılması olasılık dahilindedir. Alerjik bünye sahiplerinin de keten tohumu tüketmeden önce doktora danışmaları gerekmektedir.
  • Bu tohumla kansere savaş açın! Kolesterolü düşürüp, diyabeti kontrol eden antioksidan deposu

    KETEN TOHUMU NASIL TÜKETİLİR?

    - Akşam ve sabah olmak üzere bir çay kaşığı ile keten tohumunu bir kase kadar yoğurdun içine katarak tüketilebilir.

    - Akşam vakti yatmadan önce, mutlaka bir çay kaşığı keten tohumu çiğneyebilir ve üstüne bir bardak su içebilirsiniz. 

    - Öksürük problemi için pekmez ile karıştırıp tüketilebilir
  • Bu tohumla kansere savaş açın! Kolesterolü düşürüp, diyabeti kontrol eden antioksidan deposu

    KETEN TOHUMU YAĞI NASIL KULLANILIR?

    Sabah saatlerinde bir kaşık dolusu keten tohumu yağı direk içilebileceği gibi bir bardak meyvesuyu ya da smoothie'yle birlikte de tüketebilirsiniz. Meyvesuyu ya da smoothie'ye bir yemek kaşığı keten tohumu yağı ekleyin. Meyve suları veya smoothies sevmiyorsanız, salata sosunuzla birlikte karıştırabilrsiniz. Keten tohumu yağının gıda ile birlikte tüketilmesi emilimi açısından daha etkili olacaktır.

    Keten tohumu yağı safra kesesinin sağlıklı işleyebilmesinede yardımcı olur. Keten tohumu yağı safra kesesinin safra salgılamasını sağlayan bir lipiddir. Safra, bağırsaktaki yağların sindirimi ve emilmesi için çok önemli olan safra asidi içerir. Safra bağırsaklarımıza girdiğinde, safra kesesi uyarılır, böylece bir miktar safra bırakılır. Safra, dışkıyı yumuşatan ve dışkıyı kolondan hareket ettirerek hızlandıran doğal bir müshildir.
  • Bu tohumla kansere savaş açın! Kolesterolü düşürüp, diyabeti kontrol eden antioksidan deposu

    SAĞLIKLI SAÇLAR İÇİN KETEN TOHUMU YAĞI

    Keten tohumu yağı, sağlıklı saçlara sahip olmak isteyenler için büyük bir nimettir. Sağlıklı bir saç için ihtiyaç duyulan yağ asitleri, vitaminler ve mineralleri içerisinde barındırır. Keten tohumu yağı düzenli olarak uygulanması saç büyümesini hızlandırır ve ek saç dökülmesini önler. Saç derisinde kepeklenmeyi ortadan kaldırır. Keten tohumu yağı ayrıca saçınızdaki nemi korur ve saçınızı parlak ve sağlıklı tutar.

    KETEN TOHUMU YAĞI NE KADAR KULLANILIR?

    Günlük doz, bir ila iki çay kaşığı keten tohumu yağı ile sınırlandırılmalıdır.

    *Düzenli olarak yağı tüketmeden önce bir doktora danışılmalıdır.
  • Bu tohumla kansere savaş açın! Kolesterolü düşürüp, diyabeti kontrol eden antioksidan deposu

    KETEN TOHUMU NASIL TÜKETİLİR?

    Akşam ve sabah olmak üzere bir çay kaşığı ile keten tohumunu bir kase kadar yoğurdun içine katarak tüketilebilir.

    Akşam vakti yatmadan önce, mutlaka bir çay kaşığı keten tohumu çiğneyebilir ve üstüne bir bardak su içebilirsiniz

    Öksürük problemi için pekmez ile karıştırıp tüketilebilir.

    Nezle ve grip gibi sorunlara karşı, 1 çorba kaşığı keten tohumu ve 2 su bardağı kadar su ile kaynatıp süzdükten sonra içebilirsiniz. Ayrıca çayı kaynatırken bir süre buharını içinize çekebilirsiniz.

    Öğütülmüş keten tohumu, toz halinde keten tohumu şeklinde ya da çekirdekli olarak bulabileceğiniz keten tohumunu tercih edebilirsiniz

    Hava almayacak bir mekanda veya buzdolabında saklayabilirsiniz.

     
  • Bu tohumla kansere savaş açın! Kolesterolü düşürüp, diyabeti kontrol eden antioksidan deposu

    Keten tohumu, yaklaşık 2 metre boyunda büyüyen yetişen keten bitkisinden elde edilir.

    Keten tohumu büyük bir diyet lifi ve bitki bazlı protein kaynağıdır. Her ne kadar minik olsalar da, Omega-3 yağ asidi ve liganlar bakımından da zengindirler.

    Tiamin ve magnezyum bulunur. Ayrıca zengin bir C ve B6 vitamini, kalsiyum, demir, potasyum ve sodyum kaynağıdır. Kanser, diyabet ve kardiyovasküler hastalıklara karşı koruma sağlayabilir.

     

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