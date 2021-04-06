Sanal doktorlarla 400 milyon saat! 0:00 / 0:00

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Uluslararası denetim ve danışmanlık kuruluşu Deloitte, teknoloji, medya ve telekomünikasyon eğilimlerinin işletmeleri ve tüketicileri dünya çapında nasıl etkileyebileceğini vurgulayan “Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Öngörüleri Raporu”nu açıkladı.

Pandeminin ekonomik ve toplumsal etkilerinin incelendiği raporda; pandeminin sanal ortamlar, bulut teknolojileri ve spor gibi medya alanlarındaki büyümeye etkisi ortaya konuyor.

‘DOKTOR ZİYARETLERİ VİDEO YOLUYLA GERÇEKLEŞECEK’

Covid-19’un pek çok alanda olduğu gibi sağlık hizmetlerinde de dönüştürücü bir etkisi olduğunun vurgulandığı raporda, video tabanlı doktor ziyaretlerini de içerisinde bulunduran dünya çapında bir “teletıp” trendinin hızlı bir şekilde başladığı belirtildi. Raporda, “Küresel salgın, yalnızca bu tür ziyaretlerin önündeki yasal engellerin kaldırılmasını gerektirmekle kalmadı aynı zamanda tüketicilerin, özellikle 65 yaşın üzerindeki tüketicilerin, görüntülü arama uygulamalarını daha iyi anlamalarına ve bunlardan yararlanmalarına yardımcı oldu” denildi.

Rapordaki öngörüler ışığında Deloitte, 2021'de doktor ziyaretlerinin yüzde 5'inin sanal olarak gerçekleşeceğini öngörüyor. Bu oran da 2019’daki seviyesinin 5 katına denk geliyor. Rapora göre 2021’de dünya çapında, doktorlara 400 milyondan fazla sanal ziyaret yapılacak. Tele-tıp alanında uluşılması beklenen bu rakam, 25 milyar dolarlık bir büyüklüğe karşılık gelecek.

2021 TMT Öngörüleri Raporu’nda öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

- Dijital Eğitim:

Üç boyutlu teknolojiler kurumsal hayatta ve eğitimde popülerlik kazandıkça dijital gerçeklik pazarı da büyüme performansı gösteriyor. Sanal, arttırılmış ve karma gerçeklik açısından, (topluca XR veya dijital gerçeklik olarak bilinen) takılabilir başlıkların kurumsal ve eğitim amaçlı kullanımına yönelik satışlarının 2021'de 2019 seviyelerine göre yüzde 100 artacağını öngörülüyor.

- Bulut Sistemleri

TMT Öngörüleri Raporu’na göre bulut pazarı 2020’de 2019’a göre daha hızlı büyüdü, bu durum Covid-19 süresince yaşanan kapanmalar ve uzaktan çalışma nedeniyle artan talepten kaynaklandı. Deloitte, şirketlerin tasarruf yapmak, daha çevik olmak ve inovasyonu desteklemek adına bulut sistemlerine daha fazla yönelmesiyle, 2021’den 2025’e bu pazardaki yıllık gelir artışlarının yüzde 30’un üzerinde seyredeceğini öngörüyor. Salgının daha fazla işletmeyi buluta yönlendirmesiyle birlikte, bu pazar büyük olasılıkla salgından her zamankinden daha güçlü çıkacak. Küresel bulut harcamaları, genel bilişim teknolojileri harcamalarından 7 kat daha hızlı büyüyecek.

- Akıllı Uç Bilişim:

Gelişmiş kablosuz bağlantı, kompakt işlem gücü ve yapay zekanın birleşimi olan akıllı uç bilişim, şimdiden dünyadaki en büyük teknoloji ve iletişim şirketlerinin bazılarını harekete geçirdi. 2021’de akıllı uç bilişim küresel pazarının yaklaşık yüzde 35’lik ortalama büyüme oranını sürdürerek 12 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediliyor. Bu artışa en fazla telekomünikasyon şirketleri ve onların genişleyen 5G ağları ile büyük bulut sağlayıcıları etki ediyor.

- Dijitalleşen Spor:

2020 yılında spor etkinliklerinin sayısının azalmasına rağmen, büyüme potansiyeli azalmadı. Deloitte spordaki iki ana eğilimi, kadın sporlarının ticarileşmesi ve atlet performansının ölçülmesi için dijital platformların kullanılması olarak öngörüyor. Bu iki eğilimin pazardaki büyümeyi yukarı yönde devam ettirmesi bekleniyor. Kadın sporları, önümüzdeki yıllarda 1 milyar dolardan fazla değere sahip olma yolunda ilerliyor.

- 8K Dalgası:

8K TV satışlarının 2021'de 5 milyar dolara ulaşması bekleniyor; 8K içerik üretmeye yönelik ekipman ve hizmetlere yapılacak yatırım yüz milyonlarca dolar artacak.

- Yeni nesil RAN’lar:

Açık ve sanallaştırılmış radyo erişim ağları (RAN’lar),mobil ağ operatörlerine maliyetleri azaltma ve 5G’yi benimsedikçe satıcı seçimini arttırma potansiyeli sağlıyor. 2025 yılına kadar RAN pazarındaki Açık RAN payının 10 kat ve daha fazla büyüyebileceği öngörülüyor.

‘DEĞİŞİM KALICI OLACAK’

Raporu değerlendiren Deloitte Türkiye Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Endüstrisi Lideri Metin Aslantaş şunları söyledi:

“Pandemi iş hayatının her ögesini yeniden tanımlarken, TMT öngörülerimizi bu yıl teletıp, dijital eğitim ve spor teknolojisi konusunda büyük beklentilerle karşılaşıyoruz. Bu değişim kuvvetle muhtemel kalıcı olarak hayatlarımıza girecek. Bu çerçevede bu sektörlerde faaliyet gösteren kurumların kendi ürünlerini yeniden tasarlayarak, adeta birer teknoloji şirketi haline geldiklerini görmek şaşırtıcı olmayacak. Yerkürenin her köşesi ile beraber, ülkemizde de internet trafiği talebinin patlaması, 5G ve RAN yatırımlarına inovatif çözümler sunan sektör oyuncularının öne çıkmasına yol açacak.”