Buca Belediyesi'nde eylem sona erdi

İzmir'in Buca Belediyesi'nde, işçiler ve DİSK Genel İş İzmir 6 No'lu Şube üyeleri 3 aydır ödenmeyen maaş ve geriye dönük toplu sözleşme farkları nedeniyle 9 Eylül akşamı başladıkları iş bırakma eylemine 9'uncu gününde son verdi.

Dün DİSK/Genel-İş İzmir 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yıldız ve Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile yapılan görüşmenin ardından gece saatlerinde belediye önünde gerçekleştirilen basın açıklamasıyla eylemin son bulduğu ve anlaşmanın sağlanarak protokolün imzalandığı duyuruldu.

İzmir 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yıldız, "Günlerdir burada mücadele veriyoruz. Yapılan görüşmelerde haziran ve temmuz ayı maaşlarımızın ödenmesiyle ilgili taleplerimiz vardı. Haziran maaşlarımız ödenmişti, temmuz ayı maaşlarımız da ödenmeye başlanacak ve gün içinde bitirilecek. Hepimize hayırlı olsun. Ağustos ayı maaşını talep etmiştik, 2 Ekim'de de ağustos ayı maaşını alacaksınız. En geç 3 ay içinde belediyedeki alacaklar tamamen ödenecek, maaş sorunu bitecek. Yeni yıl ile beraber maaşların düzenli ve eksiksiz yattığı süreci başlatacağız. Hepimize hayırlı olsun" dedi.