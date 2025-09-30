Buçe Buse Kahraman: Nazardan korkuyorum

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Musiki Eğitim Vakfı'nın konseri, önceki akşam Rami Kütüphanesi'nde gerçekleşti. Her konsere katıldığı gibi bu konsere de katılan Buçe Buse Kahraman, bu kez sevgilisi Kaan Akyıldız ile birlikte geldi.

Buçe Buse Kahraman ve Kaan Akyıldız

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Buçe Buse Kahraman; "Ben hiçbir etkinliği kaçırmıyorum, bu etkinliğe de geldim. Boştum bugün... Seviyorum musiki dinlemeyi" diye konuştu.

Kaan Akyıldız ile birlikteliği hakkında da konuşan Buçe Buse Kahraman; "Her şey yolunda, keyifli ilerliyor. Biz aslında hep birlikteyiz, çok görünmüyoruz diyelim. Nazardan herkes korkar, ben de korkarım" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan bir diğer ünlü isim de SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Mustafa' karakterine hayat veren Emrah Altıntoprak'tı. Altıntoprak; "Ben bu sene ikinci kez geliyorum, bu tarzı dinlemeyi seviyorum ama 'Şu tarzı dinlerim' de demem. Genelde birçok müzik tarzını seviyorum" diye konuştu.

Emrah Altıntoprak

Emrah Altıntoprak, yaz sezonunu nasıl geçirdiği sorulması üzerine ise "Biz yazın film çektik. Bir hafta çekimlerden önce, bir hafta da çekimlerden sonra tatil yaptık. Ben yazı çok sevmiyorum zaten. Ben kış tatili severim" ifadelerini kullandı.