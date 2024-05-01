Budapeşte Festival Orkestrası AKM'de

Bu yıl 52’incisi düzenlenen Türkiye’nin en saygın ve köklü klasik müzik etkinliklerinden İstanbul Müzik Festivali’nde dünyanın en iyi orkestralarından biri kabul edilen Budapeşte Festival Orkestrası ve usta piyanist Francesco Piemontesi, Mercedes-Benz’in katkılarıyla müzikseverlerle buluşuyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından seçkin orkestraları ve yetenekli solistleri ağırlayan festivalin bu yıl da “Yüksek Katkıda Bulunan Gösteri Sponsoru” olan Mercedes-Benz, kültür ve sanat yaşamının zenginleşmesine ve sanata erişilebilirliği artırmaya katkı sağlamayı amaçlıyor.