Yerel basındaki haberlere göre, başkent Bangkok'ta mahkeme, eski Budist rahip Wirapol Sukphon'un, çocuk yaştaki bir kıza cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 16 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Eski rahip daha önce de dolandırıcılık ve kara para aklamaktan suçlu bulunarak 114 yıl hapis cezası almıştı. Böylelikte rahip Wiraphon'un toplam hapis cezası 130 yıla çıktı.

Yetkililer, 38 yaşındaki Wirapol'un özel güçleri olduğunu iddia ederek insanları kandırdığını ve bu kişilerden bağış adı altında yüklü miktarda para aldığını belirtmişti.

Wiraphon 2013'te Youtube'da yer alan bir videoda elinde yüklü miktarda parayla özel uçakta seyahat ederken görülmüş, videonun yayılmasının ardından üyesi olduğu Budist tapınağından kovulmuştu. Daha sonra ABD'ye kaçan Wiraphon, Temmuz 2017'de Tayland'a iade edilmişti.

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