        BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

        Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugün öğleden sonraki tüm seferleri Marmara Denizi'nde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle iptal etti.

        Giriş: 14.08.2025 - 18:58 Güncelleme: 14.08.2025 - 18:58
        BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, "14.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 15.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 17.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 20.15 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 20.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)" seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

