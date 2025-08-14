BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugün öğleden sonraki tüm seferleri Marmara Denizi'nde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle iptal etti.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, "14.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 15.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 17.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 20.15 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 20.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)" seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.