Buğday çeşidi

AA

Enstitü, birçok tohum ıslah çalışmasıyla ülke ekonomisi ve tarımsal üretime önemli katkı sunmaya devam ediyor.

Bölgenin tarımsal özellikleri dikkate alınarak belirlenmiş ürün gruplarında araştırmalar yapan enstitü, Trakya'da geniş alanlarda ekimi yapılan çeltik, ayçiçeği, buğday ve arpa bitkilerinde ıslah ve adaptasyon çalışmaları yürütüyor.

Enstitünün Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, AA muhabirine, bugüne kadar pek çok çeşidin enstitü tarafından geliştirildiğini söyledi.

Son olarak geliştirdikleri ve "Albaşak" ismini verdikleri buğday çeşidinin hem verim hem de hastalıklara dayanıklılık açısından çok avantajlı olduğunu belirten Tülek, "Yeni geliştirilen buğday çeşidimiz kalite değeri, protein, glüten ve enerji değeri açısından üst düzeyde bir ürün. Ayrıca 'Albaşak' hastalıklara karşıda çok toleranslı gözüküyor. Bu ekmeklik bu buğday çeşidinde istenilen verim, kalite, tolerans gibi istisnai birlikteliklerinde bir arada toplandığını görüyoruz. Mayıs ayında da tescil işlemi tamamlandı, artık çiftçimizin kullanımına hazır hale geldi." dedi.

Yeni geliştirilen buğday çeşidinin kılçıklı bir başak formuna sahip olduğunu, hasat zamanı hafif koyu bir renk aldığını vurgulayan Tülek, buğday çeşidinin hafif kahverengi ve kırmızımsı bir rengi andırdığı için "Albaşak" ismi verildiğini kaydetti.

Tülek, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün ülke ekonomisine ve Türk çiftçisine hizmet etmeye devam edeceğini ifade etti.

Deneme amaçlı ekilen 2 dekarlık alanda yeni üründe, bu sene dönümde 500- 600 kilogram verim beklediklerini anlatan Tülek, ürünün yakın zamanda çiftçilerin gözdesi haline geleceğini sözlerine ekledi.