Buğday pilavı tarifi, nasıl yapılır?

Buğday pilavı nasıl yapılır? Aşure yapımı ve sadece bulamaç olarak değil de pilav olarak da pişirebilirsiniz buğdayla. Pilav olarak pirinç, bulgurdan sıkılan değişir tarifler arayanlar için Buğday pilavı mutlaka denenmesi gereken bir lezzet.

Buğday pilavıMalzemeler:

2 su bardağı buğday

3 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı salça

Tuz

Kırmızı toz biber

Buğday Pilavı Yapılışı: